Fußballverbände bitten die Politik um Unterstützung

Wirtschaftsunternehmen genauso wie Privathaushalte müssen sich aufgrund der Energiekrise auf deutliche Mehrkosten einstellen. Dies gilt laut Mitteilung des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV) auch für Fußballvereine, die Sportheime betreiben sowie Sportplätze pflegen und beleuchten müssen. Damit der Trainings- und Spielbetrieb normal weiterlaufen kann, fordern der WFV sowie die beiden weiteren Verbände in Baden-Württemberg Unterstützung.

Um Szenarien wie finanzielle Notlagen oder gar eine Schließung von Sportanlagen zu vermeiden, haben sowohl der Deutsche Fußball-Bund (DFB) als auch die baden-württembergischen Fußballverbände den Kontakt zur Politik auf Bundes- und Landesebene aufgenommen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf wird am Dienstag im Kanzleramt in Berlin die Position des Fußballs in Deutschland vertreten.

Die Präsidenten Ronny Zimmermann (Baden), Thomas Schmidt (Südbaden) und Matthias Schöck (Württemberg) haben in einem Schreiben an Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie die zuständige Ministerin Theresa Schopper die schwierige Situation der rund 3500 Fußballvereine in Baden-Württemberg verdeutlicht und gleichzeitig auf die gesellschaftliche Bedeutung des organisierten Sports hingewiesen. Die klaren Forderungen an die Landesregierung sind der Verzicht auf die erneute Schließung von Sportstätten, kurzfristige Finanzhilfen für Vereine und Kommunen sowie Investitionen in die energetische Sanierung von Sportstätten.

Vor dem Hintergrund steigender Energiekosten und einer möglichen Versorgungsknappheit sind Vereine und Sportler aufgerufen, „Einsparpotenziale zu nutzen und damit den Energiebedarf weiter zu reduzieren“. Beispiele sind für den WFV etwa, das Licht in unbenutzten Räumen auszuschalten, so kurz wie möglich zu duschen und die Fußballschuhe mit Regenwasser zu putzen. „Die Summe kleiner Verhaltensanpassungen bringt schon deutliche Entlastungen“, teilt der WFV mit.