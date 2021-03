Insgesamt neun Personen hat eine Polizeistreife am Sonntagmittag auf einem Sportplatz in Oberzell angetroffen. Die Männer im Alter zwischen 28 und 49 Jahren stammten laut Polizeibericht alle aus unterschiedlichen Haushalten und hatten sich zum Fußballspiel verabredet. Nach dem Spiel tranken die Personen gemeinsam alkoholische Getränke. Die Polizisten zeigten die Männer wegen Verstößen gegen die gültige Corona-Verordnung an.