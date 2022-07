Fußballerinnen bei den Männern? Nicht alles macht Sinn

Es ist sicher eine schöne Vorstellung: Frauen und Männer spielen gemeinsam Fußball. In der Kreisliga oder der Bezirksliga ist das vielleicht möglich, wenn auch die Frauen nur hobbymäßig ein bisschen gegen den Ball treten wollen. Talentierte Fußballerinnen gehören aber nicht in die Niederungen der Männerligen. Sie sollen so hoch wie möglich spielen. Das geht aber nur in reinen Frauenmannschaften.

Sich in der Jugend gemeinsam mit Jungs das nötige Rüstzeug holen und dann im Frauenbereich eine Karriere starten. So haben es Melanie Leupolz, Giulia Gwinn oder Janina Minge vorgemacht. Das ist der richtige Weg.

Denn nicht alles, was möglich ist, macht auch Sinn.