Fußballer vom SV Baindt unterstützen Wunschstern-Aktion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach: Spielt man in Baindt am Sonntag „zu Null“, sprich man bekommt kein Gegentor, dann muss der Trainer nach dem Spiel eine Runde „Abwehrschnaps“ zahlen.

Die aktiven Fußballer vom SV Baindt haben sich nach der erfolgreichen Hinrunde dazu entschlossen, den Erlös von dieser „Tradition“ einem guten Zweck zu spenden. Dabei wurden die Kicker von der Klosterwiese auf die Aktion „Sterne machen Kinder glücklich“ von der KSK Ravensburg und der Kinderbrücke aufmerksam. Gemeinsam organisiert die Kinderbrücke in Kooperation mit der Kreissparkasse sogenannte Wunschbäume für Kinder von bedürftigen Familien.

So kam es, dass die Fußballer vom SVB einen Weihnachtswunsch von einem Jugendlichen unterstützt haben. Ein junger Student und Vollwaise, dessen größter Wunsch es ist, einen eigenen Führerschein zu besitzen, möchten wir dabei dieses Jahr an Weihnachten unterstützen. Wir hoffen sehr, dass es durch die Spende zur Erfüllung von diesem Traum kommen wird. Sobald die Fahrprüfung dann bestanden und der Führerschein in der Tasche ist, würden wir uns sehr freuen, lieber Julian, wenn du uns dann bei einem Heimspiel besuchen kommst - mit eigenem Auto beziehungsweise Führerschein.