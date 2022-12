Fußball, Malen und Ferienfreizeit: So unterstützt „Chancenschenker“ Kinder in der Region

Mit dem Projekt Chancenschenker der Kinderstiftung Ravensburg soll Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien die Teilhabe am kulturellen und sportlichen Leben ermöglicht werden. Roswitha Kloidt von der Kinderstiftung spricht im Interview darüber, welche Kinder im Landkreis die Förderung erhalten können und was die größten Herausforderungen sind.

Worum geht es bei Chancenschenker?

Bei Chancenschenker geht es vor allem um die Unterstützung von Freizeitmöglichkeiten. Von Kunst, Kultur, Musik und Sport gibt es die ganze Bandbreite sowie die Möglichkeit, dass ein Kind an einer Ferienfreizeit teilnehmen kann.

Das läuft dann so ab, dass die Familien sich informieren und bei uns einen Antrag stellen können. Wir schauen uns den Antrag und die Situation der Familie an. Wir entscheiden individuell, ob wir das Kind fördern und in welcher Höhe.

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie mit dem Projekt und welche Erfolge haben Sie schon erreichen können?

Erfolge sind, dass wir einfach die Kinder fördern können. Dass sie die Möglichkeit haben Dinge zu lernen, die ihnen Spaß machen, wo sie sich verwirklichen können. Herausforderungen sind, dass es zum Beispiel unglaublich wichtig ist, dass wir das Projekt bekannt machen. Damit viele Familien wissen, dass sie zu uns kommen können und wir da auch mit unterstützen.

Welche Familien und Kinder fördern Sie?

Das kann zum Beispiel eine Familie sein, die Sozialleistungen bezieht und ein Kind möchte Sport oder Musik machen. Wir prüfen den Antrag unter anderem nach den Einkommensverhältnissen und mit welchem Betrag wir finanziell unterstützen.

Die Kinderstiftung fördert nachrangig beziehungsweise ergänzend zu den Leistungen des Amtes, wie zum Beispiel Leistungen für Bildung und Teilhabe. Wenn alles passt, genehmigen wir den Antrag und dann kann das Kind, wenn es zum Beispiel Klavier oder Gitarre lernen möchte, mit dem Unterricht anfangen.

Wie entscheiden sie, was den Kindern ermöglicht wird?

Es ist uns wichtig, dass das Kind das machen kann, was es interessiert. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Instrument neu lernen möchte, kann es einen Schnupperkurs machen. Da kann es erstmal gucken: Macht es mir Spaß, ist das etwas Interessantes, möchte ich da regelmäßig hingehen?

Anschließend wird bei uns ein Antrag gestellt. Wir fördern dann in der Regel beim ersten Antrag für ein halbes Jahr. Dann kann ein Folgeantrag gestellt werden. Der geht über ein Jahr und dann fördern wir die Kinder teilweise auch viele Jahre lang.

Was soll mit den Geldern aus der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ finanziert werden?

Das Geld wollen wir für das Projekt Chancenschenker einsetzen und da für die Anträge, die bei uns ankommen. Uns ist auch wichtig, dass wir die ganze Bandbreite an Kultur, Musik und weiteres fördern können.

Damit auch die Möglichkeit besteht, den Kindern eine Ferienfreizeit zu finanzieren, im Kunstbereich etwas machen zu können oder verschiedene Sportangebote oder Nachhilfestunden zu ermöglichen. Die Idee ist, wirklich das fördern und unterstützen zu können, was das Kind machen möchte.

Wie viel kostet es konkret für ein Kind so eine Förderung anzubieten?

Das ist ganz unterschiedlich. Wenn wir bei dem Beispiel Instrument bleiben, gibt es ja auch verschiedene Rabatte, die bestimmte Musikschulen haben. Pro Monat können das aber zum Beispiel zwischen 30 und 60 Euro für ein Kind sein.

Was bekommen Sie von den Kindern zurück?

Ich habe schon von einer Lehrerin, die im Kunstbereich ein Kind unterstützt hat, eine tolle Rückmeldung bekommen. Sie hat uns Bilder geschickt, die das Kind gemalt hat und geschrieben, wie schön es ist zu sehen, wie sich das Kind in das Malen vertieft.

Das ist das, was das Selbstbewusstsein des Kindes stärkt. Diese Fähigkeit wird gefördert und da kann das Kind am Schluss sagen, da bin ich stolz drauf. Das Kind wird auch in seiner Persönlichkeit gestärkt. Das ist auch das Ziel.

Wie wichtig ist es auch für die Eltern, dass sie ihren Kindern so etwas ermöglichen können?

Es ist sehr wichtig, weil die Eltern natürlich auch ihre Kinder fördern, unterstützen und ihnen etwas ermöglichen möchten. Zu wissen, mein Kind kann daran teilnehmen, ist glaube ich unheimlich wichtig und schön.