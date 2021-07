Fußball-Landesliga startet mit einem außerordentlichen Spielsystem

Die Fußball-Landesliga-Staffel IV startet nach der annullierten Saison 2020/21 erneut das Experiment mit einem außerordentlichen Spielsystem: Nach einer Einfachrunde findet die Rückrunde in zwei Gruppen in einer Meister- und einer Abstiegsrunde statt. „Hoffen wir, dass wir dieses Mal unser Modellprojekt auch durchbringen“, sagte Staffelleiter Andreas Schele zum Abschluss des virtuellen Staffeltages, zu dem er die Vertreter der 20 eingeladen hatte.

Liga ist weit weg von der Regelgröße

Auf 20 Vereine war die Liga nach der abgebrochenen Saison 2019/20 angewachsen. Die außergewöhnliche Zahl ist auch der Grund, warum die Liga erneut ihr Experiment startet. Im Regelsystem mit Hin- und Rückspielen bedeuten 20 Vereine 38 Spieltage – eigentlich hat die Liga aber eine Regelgröße von 16 Teams und damit 30 Spieltagen. 38 Spieltage durchzubringen ist derzeit kaum vorstellbar – auch in der kommenden Saison sind coronabedingte Spielabsagen möglich, zudem können in der Landesliga im Winter wetterbedingte Spielverlegungen immer nötig werden.

Deshalb also die Entscheidung für das neue System: Die Saison startet ganz normal mit einer Hinrunde mit 19 Spieltagen. Diese Hinrunde wird aber als Qualifikation für die folgende Meister- und Abstiegsrunde gewertet. Die ersten zehn Mannschaften nach der Hinrunde spielen in der Meisterrunde im Modus jeder gegen jeden, Platz elf bis 20 in der Abstiegsrunde ebenso. Das reduziert die Saison auf 28 Spieltage. Sämtliche Ergebnisse aus der Hinrunde (Punkte und Tore) werden in den Meister- und Abstiegsrunden berücksichtigt.

Wichtige Spieltage im März mit zeitgleichen Partien

Die Saison der Landesliga beginnt am Abend des 6. August mit der Partie FV Biberach gegen TSV Riedlingen. Wenn alles regulär läuft, gehen die Mannschaften nach dem 17. Spieltag am 28. November in die Winterpause. Spieltag 18 und 19 sind für den 5. und 12. März 2022 geplant. Weil diese beiden Spieltage besondere Bedeutung für die Qualifikation für Meister- und Abstiegsrunde haben, werden alle Partien samstags zeitgleich ausgetragen. Meister- und Abstiegsrunde sollen am Wochenende 2./3. April 2022 starten. Die Saison endet wie in den anderen Ligen auch am Wochenende 11./12. Juni 2022.

Der Württembergische Fußballverband hat zudem auf die vergangenen zwei Spielzeiten reagiert, die coronabedingt einen Abbruch und eine Annullierung gebracht haben, und sein Regelwerk präzisiert. Verbandsspielausschussvorsitzender Harald Müller erklärte den Vereinen den neuen Paragraph 4a der Spielordnung: „Wenn drei Viertel der Mannschaften 50 Prozent der Spiele absolviert haben, wird die Saison nicht mehr annulliert.“ Übersetzt auf die Landesliga bedeutet das: Wenn 15 Teams 14 Spiele hinter sich haben, wird die Spielzeit gewertet und es gibt Auf- und Absteiger.

Ab der Achsel beginnt die Hand

Interessantes gab’s beim virtuellen Staffeltag auch zur neuen Auslegung der Regel zum Handspiel, die schon bei der Europameisterschaft galt. „Hauptkriterium ist jetzt die Absicht – also: Will der Spieler den Ball mit der Hand spielen?“, erläuterte Stefan Gerster vom Verbandsschiedsrichterausschuss anhand von Videos und präzisierte: „Auch einem Spieler, der mit den Armen auf unnatürliche Weise seine Körperfläche vergrößert, wird unterstellt, dass er absichtlich Hand spielt.“ Klar ist jetzt auch, wo die Hand beginnt: bei einer imaginären waagerechten Linie ab der Achsel.