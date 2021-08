Fußball-Landesliga: Bestens informierte Kehlener – Rochade beim FV Ravensburg II

Für das kommende Spiel braucht der SV Kehlen keinen Spion. Mit Trainer Tobias Ullrich hat der Fußball-Landesligist nämlich eine Person in den eigenen Reihen, der über den kommenden Gegner FV Ravensburg II (Samstag, 15.30 Uhr) bestens Bescheid weiß und das natürlich auch in die Spielvorbereitung einfließen lässt.

Ullrich hat einen Großteil seiner fußballerischen Ausbildung als Torwart in der Jugendabteilung des FV Ravensburg erhalten, bevor er im Aktivenbereich über Kehlen zum FC Wangen und zum TSV Berg gekommen war und dort aufgrund einer Knieverletzung seine Karriere frühzeitig beenden musste. „Ich weiß ziemlich genau, was Du als Jugendlicher beim FV Ravensburg leisten musst – und was für eine gute Ausbildung die Jungs bekommen haben, die am Samstag gegen uns spielen werden“, sagt Ullrich. Und was will er mit seinem Team dagegensetzen? „Erfahrung, Robustheit, Cleverness, Abgezocktheit.“ Also das, was dem SVK vergangenen Sonntag beim 4:4 in Eschach am Ende gefehlt hat. „Wir haben in Eschach über 60 Minuten ein gutes Spiel gemacht, aber dann haben wir das Fußballspielen eingestellt und die Einstellung in den Zweikämpfen vermissen lassen“, ärgert sich der Coach über den in letzter Minute verlorenen Dreier.

Zweikämpfe und das Verhalten bei Ballbesitz – das waren die Trainingsschwerpunkte in der aktuellen Trainingswoche: „Wir haben in der letzten halben Stunde in Eschach einfach zu viele Fehler gemacht.“ Lag´s etwa auch an der Fitness? „Körperliche Defizite sehe ich keine“, widerspricht Ullrich. „Die Jungs haben gut trainiert.“ Anlass für Optimismus im Kehlener Lager gibt zudem die Situation im Kader: In der aktuellen Woche war zum ersten Mal das komplette Team an Bord. „Wir können aus dem Vollen schöpfen“, freut sich der Trainer vor dem Duell mit seinem Ausbildungsverein.

Das gilt seit dieser Woche gar nicht mehr für die U23 des FV Ravensburg. Zu den verletzten Darius Fitz, Robin Hettel und Kapitän Samuel Walter gesellten sich in der Folge des 2:2-Unentschiedens in Albstadt die Spieler Moritz Hartmann, Nelson Votu, Yannic Huber und Arjan Lashani hinzu – bei Lashani stellte sich heraus, dass er die Partie in Albstadt mit einem gebrochenen Zeh zu Ende gespielt hat. Dazu ist auch noch Stürmer Leandro Stehle am Samstag privat verhindert. Der FV Ravensburg II bekommt in Kehlen ein neues Gesicht.

Zum Beispiel auf der Sechs: Routinier Daniel Hörtkorn wird wohl aus der Innenverteidigung eins nach vorne rücken – neben Sven Spekking wird entweder Thore Bedey oder Tim Kibler verteidigen. Auch sonst wird FV-Coach Fabian Hummel kräftig rochieren und seinen Kader mit Spielern aus der U19 auffüllen. An der grundsätzlichen offensiven Ausrichtung seines Teams will der Trainer aber nichts ändern. Die Devise ist: Viel Druck auf das Tor des SVK erzeugen und so den Gegner in der Defensive beschäftigen und ihm den Weg zum Tor vergrößern. Der Coach weiß aber auch, dass er sein Team auf schwierige Verhältnisse einstellen muss. „Der Platz ist schnell sehr tief, wenn es häufig regnet“, meint Hummel. „Da ist es schwierig, spielerische Elemente einzusetzen.“