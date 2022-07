Häflerin im Halbfinale der Fußball-EM! Giulia Gwinns Weg vom Bodensee nach Brentford

Als deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen am Donnerstag im Brentford Stadium im Viertelfinale der Europameisterschaft auf Österreich traf und nach Toren von Lina Magull (25. Minute) und Alexandra Popp (90.) mit 2:0 ins Halbfinale einzog, da hatte auch Wolfgang Grünhagel vor dem TV mitgefiebert. Auf Giulia Gwinn hatte der Jugendleiter des FV Ravensburg ganz genau geachtet, schließlich hat die mittlerweile 23-Jährige lange in den Juniorenmannschaften des FV mitgespielt. Und auch am Bodensee ist man stolz auf die gebürtige Häflerin.

2009 wechselte Giulia Gwinn als Zehnjährige vom VfB Friedrichshafen zum FV Ravensburg – für die kommenden fünf Jahre spielte sie mit Jungs in den Mannschaften. Reine Frauenteams hat der FV nicht. „Man hat bei Giulia aber schon in der C-Jugend gesehen, dass sie extrem talentiert ist“, erinnert sich Wolfgang Grünhagel.

Sie hatte einfach schon immer unglaublich viel Talent.

„Wie gut sie war, hat man auch daran gesehen, wie oft sie bei den Junioren gespielt hat.“ Laut Grünhagel war es damals Gwinns Mutter Gabi, die den Kontakt zum FV gesucht hatte und damit den Wechsel ihrer Tochter auf den Weg gebracht hat.

Beim FV war das heutige Aushängeschild der Frauen-Nationalmannschaft nicht nur Leistungsträgerin in den Juniorenteams, sondern wurde auch zur Juniorinnen-Nationalspielerin.

2016 bekam der FV Ravensburg für die damalige Juniorinnen-Nationalspielerin Giulia Gwinn (Mi.) eine Bonuszahlung vom Deutschen Fußballbund. Das Bild zeigt von links den immer noch amtierenden FV-Vorstand Roland Reischmann, WFV-Referentin Diana Kienle, FV-Jugendleiter Wolfgang Grünhagel, Giulia Gwinn, Gabi Gwinn, Florian Gwinn und den damaligen FV-Jugendtrainer Alex Sprenger. (Foto: Archiv: Derek Schuh)

„Sie hatte einfach schon immer unglaublich viel Talent“, lobt Grünhagel, die Abwehrspielerin. Das blieb dann natürlich auch dem Deutschen Fußballbund nicht verborgen. Gwinn und ihre damalige FV-Mitspielerin Janina Minge wurden für die U-Nationalmannschaften nominiert – mittlerweile steht Gwinn bei 30 Länderspielen für die deutschen Fußballfrauen.

Vom SC Freiburg zum FC Bayern München

„Ich glaube, die Phase war sehr wichtig für ihre Entwicklung“, sagte Vater Florian Gwinn schon vor Jahren über die Zeit seiner Tochter in den Ravensburger Juniorenmannschaften. Durch die Trainingseinheiten und die Spiele gegen Jungs hat es Giulia Gwinn früh geschafft, sich durchzusetzen.

„Sie hat von Beginn an bei uns Gas gegeben, hatte keine Angst vor den Jungs, ging in die Zweikämpfe und hat sich körperlich stark entwickelt“, sagt Grünhagel. Zur Saison 2015/16 wechselte Gwinn als 16-Jährige ins Internat nach Freiburg, vom SC Freiburg ging es 2019 zum FC Bayern München.

Zurückgekämpft nach einem Kreuzbandriss - Giulia Gwinn. (Foto: Giulia Gwinn / Instagram)

Grünhagel lobt auch Gwinns Eltern. „Sie waren auch damals schon bei allen Spielen ihrer Tochter dabei.“ Mittlerweile reisen Gabi und Florian Gwinn ihrer Tochter oft mit dem Wohnmobil hinterher – auch bei der laufenden EM in England. Der FV hat übrigens auch ein bisschen von Gwinns Karriere profitiert – 2016 gab es eine DFB-Bonuszahlung in Höhe von 2.450 Euro.

Giulia Gwinn ist bekannt dafür, die Rolle der Außenverteidigerin modern zu interpretieren. In ihrem Fall bedeutet das einen eindrucksvollen Offensivdrang. Die gebürtige Häflerin schaltet sich auch bei der EM in England immer wieder mit dynamischen Vorstößen ins Angriffsspiel mit ein.

Gwinn - die offensive Verteidigerin

DFB-Teamchefin Martina Voss-Tecklenburg setzt auf Gwinns Stärken in der Offensive und lässt sie gewähren. Wie zuletzt auch beim 2:0-Sieg gegen Österreich, als Gwinn mit einem Pfostenschuss knapp scheiterte und bei ihren Offensivaktionen mal von Kathrin Hendrich, mal von Lena Oberdorf abgesichert wurde.

Eine finanzielle Absicherung bietet sich Gwinn über die Sozialen Medien. Da im Fußball bei den Frauen nicht ansatzweise jene Gehälter und Prämien gezahlt werden, die bei den Männern üblich sind, finanziert sich Gwinn auch über Werbung, etwa bei Instagram, wo sie ihre Fans und Follower an ihrem Leben teilhaben lässt.

So auch an ihrer schweren Verletzung im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland am 19. September 2020. Gwinn zog sich einen Kreuzbandriss zu und fiel mehrere Monate lang aus.

Gwinn kombiniert in den Sozialen Medien das Private mit dem Geschäftlichen, wie sie vor dem EM in einem Interview mit der Sport Bild erzählte: "Für Werbung ist es wichtig, eine große Reichweite zu haben. Das nutze ich auch als schönen Nebenverdienst zum Fußball. Aber mir macht Instagram generell Spaß."

Werbung für Produkte, mit denen sie sich nicht identifizieren kann, kommen für sie dabei ausdrücklich nicht in Frage. Gleiches gilt für zu viel Freizügigkeit. Gwinn möchte nicht auf ihr Äußeres reduziert werden - auf Ihr Spiel auf den Außen hingegen durchaus.

Nun kann die Nationalspielerin aus Friedrichshafen am nächsten Mittwoch wieder ihre ganze Klasse zeigen. Dann im Halbfinale gegen die Sieger aus der Partie Frankreich gegen die Niederlande. Nicht nur am Bodensee wird man Gwinn und den deutschen Frauen dabei die Daumen drücken.