Fusionierte Ravensburger Gemeinschaftsschule im Aufwind

Erleichterung bei der Stadt und den Rektoren: Die fusionierte Ravensburger Gemeinschaftsschule verzeichnet zum Start ein leichtes Plus bei den Schülerzahlen. 63 Kinder werden nach den Sommerferien die fünfte Klasse der neuen Schule besuchen – am Standort Neuwiesen. Vergangenes Jahr hatten die Kuppelnauschule und die Barbara-Böhm-Schule zusammen 60 Anmeldungen verbucht.

„Mit 63 Schülern sind wir sehr zufrieden, wir können so stabil dreizügig in der Eingangsklasse beginnen“, sagte Karlheinz Beck, Leiter des städtischen Schulamtes im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Nicht ausgeschlossen, dass sogar noch der eine oder andere Fünftklässler dazukommt: Einige Eltern verpassen jedes Jahr den Anmeldetermin.

Wie mehrfach berichtet, waren die Anmeldezahlen an den beiden Ravensburger Gemeinschaftsschulen zuletzt rückläufig (Kuppelnau) oder hatten stagniert (Barbara-Böhm-Schule). Der Gemeinderat hatte sich deshalb nach einem langen Prozess zur Fusion entschlossen. Diese beginnt mit dem neuen Schuljahr. Offen ist derzeit noch, ob es am künftigen Standort Kuppelnau einen Neubau oder eine Sanierung geben wird. Vorläufig wird die fusionierte Schule an zwei Standorten weiterlaufen, die Fünftklässler werden aber in den nächsten Jahren alle am Standort Neuwiesen aufgenommen, bis die Lösung auf der Kuppelnau steht. Wegen der kontroversen Diskussionen und der anstehenden Interimsphase war die Unsicherheit groß, ob sich beides noch einmal negativ auf die Anmeldezahlen auswirken würde.

Insgesamt liegen für die fünften Klassen in Ravensburg etwas mehr Anmeldungen als im Vorjahr vor (699 zu 685 Schüler). Von den insgesamt 699 Kindern besuchen 309 ein Gymnasium (44,2 Prozent), 261 eine Realschule (37,3 Prozent), 56 die Werkrealschule St. Konrad und 63 die Gemeinschaftsschule Ravensburg. Grundsätzlich zeigt sich, dass sich der Zulauf zu den Gymnasien und zur Realschule etwas abgeschwächt und der Zulauf zur Gemeinschaftsschule und zur Werkrealschule leicht erhöht hat.

Unter den Gymnasien hat es eine Verschiebung vom Spohngymnasium (26 Anmeldungen weniger als im Vorjahr) zum Welfengymnasium gegeben (28 Anmeldungen mehr als im Vorjahr). Erneut stark gewachsen ist die städtische Realschule (plus 26), die Realschule St. Konrad verzeichnet hingegen 30 Schüler weniger als zuletzt.

Die Anmeldezahlen an den Grundschulen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen (von 470 auf 447 Anmeldungen). Geringfügig höhere Zugänge haben die Grundschulen St. Christina, Neuwiesen, Weststadt und Obereschach verbucht. In Oberzell, Taldorf und Schmalegg gibt es im kommenden Schuljahr kleine Klasse mit maximal 15 Kindern. Amtsleiter Karlheinz Beck spricht aber auch für die Ortschaften von einer „stabilen Entwicklung“: „Es droht auch keiner Außenstelle Gefahr.“