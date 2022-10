Furioser Rossini begeistert das Ravensburger Publikum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Stehende Ovationen sind nach einem Chorkonzert eher selten. Doch nach dem die letzten Töne von Rossinis „Petite Messe Solenelle“ in der Evangelischen Stadtkirche verklungen waren, hielt es einen Großteil des Publikums nicht mehr auf den Bänken. Hinter den Zuhörer:innen lagen 90 faszinierende Konzertminuten. Dabei stand die Aufführung von Rossinis Werk lange Zeit unter keinem guten Stern. Ursprünglich für den ersten Corona-Herbst geplant, musste das Stück immer wieder verschoben werden. In der Zwischenzeit übergab Gregor Simon den Dirigentenstab des OCLKRV1827 an Peter Schmitz. Unter dem neuen Dirigenten wurden pandemiebedingt erst mal kleinere Konzertformate ausprobiert, ehe sich der Chor wieder an den umfangreichen Rossini wagte. Glücklicherweise blieb in all der Zeit das Solistenquartett bei der Stange: Cornelia Lanz überzeugte mit ihrer erstaunlich facettenreichen, kraftvollen Altstimme und zeigte im verzweifelt flehenden „Agnus Dei“ ihr großes Können. Tenor Florian Sievers brachte mit seinem glockenklar brillanten Läufen nicht nur das „Domine Deus“ zum Leuchten, sondern bewies auch sonst große Musikalität und Stimmgewalt. Maria Rosendorfsky (Sopran) und Manfred Plomer (Bass) meisterten ihre Parts ebenfalls auf hinreißende Weise und mit viel Leidenschaft. Vom innig mystischen „Christe eleison“ bis zur raffiniert verschlungenen „Et vitam“-Fuge lieferten die knapp 60 Sänger:innen des Chores eine beeindruckende dynamische Bandbreite und eine große Vielseitigkeit im Klang. Begleitet wurden sie dabei von einem bestens aufgelegten Jürgen Jakob am Flügel, der einmal mehr seine große Klasse durch ein ausdrucksstarkes und einfühlsames Spiel unter Beweis stellte, sowie von Elisa Ringendahl am Harmonium.

Aktuell hat der Oratorienchor bereits wieder mit der Probenarbeit für das kommende Jahr begonnen. Mitte Mai 2023 soll „The Armed Man. A Mass for Peace“ von Karl Jenkins aufgeführt werden, ein eindrucksvolles musikalischen Plädoyer für den Frieden, mit dem der Chor ein Zeichen gegen Krieg und Gewalt setzen will. Die Aufnahme eines neuen Stückes ist immer ein guter Zeitpunkt für Sänger:innen, um in den Chor neu oder wieder einzusteigen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, in die Proben zu kommen, die immer dienstags um 20 Uhr im Liederkranzsaal des Konzerthauses stattfinden. Nähere Informationen dazu gibt es unter info@oclkrv.de