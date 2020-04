Funkenflug löst Großeinsatz aus

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist am Dienstagnachmittag zu einem Wohnhausbrand in der Bischof-Ketteler-Straße ausgerückt. Vor Ort stellte sich laut Polizei heraus, dass es durch den Funkenflug bei Flex-Arbeiten an einer Holzwand zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg entfernte die Holzwand samt Dämmung und löschte sie außerhalb des Gebäudes.