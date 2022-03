Funken als eindrucksvolle Ansage an den Winter

Es war eine klare und sehr eindrucksvolle Ansage an den Winter, dass er sich nun bitte zeitnah verabschieden möge: Am Wochenende haben wie auf diesem Foto in Oberzell an einigen Stellen wieder die Funkenfeuer gelodert. In Oberzell hatten sich gut 40 Helfer des Funkenvereins akribisch vorbereitet, um Zuschauern dieses Erlebnis in Zeiten der Pandemie wieder zu ermöglichen. Es gab am Samstag Einlasskontrollen und für alle, die nicht kommen konnten, sogar einen Livestream auf Instagram. Sehr zufrieden war auch die Landjugend in Gornhofen, die für ihren Einsatz mit einem Rekordbesuch beim Funken belohnt wurde. Foto: Felix Kästle/DPA