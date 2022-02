Für Ravensburg ist die Regionalligasaison beendet

Nach einer bitteren 4:11-Niederlage gegen den Stuttgarter EC ist die Saison in der Eishockey-Regionalliga für den EV Ravensburg beendet. Die Rebels aus der Landeshauptstadt waren auch im zweiten Play-off-Spiel das bessere Team und sind verdient in die nächste Runde eingezogen.

Wer im Ravensburger Lager darauf gehofft hatte, dass die Stuttgarter das zweite Spiel nach dem 14:4 in der ersten Begegnung auf die leichte Schulter nehmen würden, sah sich vom Anpfiff weg eines Besseren belehrt. Konzentriert und körperbetont spielend ließen die Rebels den Oberschwaben vor 180 Zuschauern in der CHG-Arena kaum Raum, sich selbst nach vorne zu kombinieren.

Schon in der fünften Minute schlug ein Schuss von Lukas Fröhlich zum 0:1 im EVR-Gehäuse ein. In der zwölften Minute nutzte Stuttgart das erste Powerplay – Jonah Hynes fälschte einen wuchtigen Schuss von Martin Muchka zum 2:0 ab. Der EVR kam aber durch Dustin Vycichlo zum Anschlusstreffer, womit das Spiel beim 1:2 zur ersten Pause noch offen schien. Gleich nach Wiederanpfiff verwertete Christian Baufhof jedoch eine Vorlage von Mathias Vostarke zum 3:1. Die gleiche Kombination war in der 24. Minute zum 4:1 zu sehen. Alex Katjuschenko brachte den EVR noch mal auf 2:4 heran. Doch dann brachen wie in Stuttgart nach der Hälfte der Spielzeit die Dämme. Die Rebels legten die Scheibe immer wieder im Rücken der EVR-Abwehr gefährlich vors Tor ab und schossen sich einen 7:2-Vorsprung heraus.

Dominik Fehr sorgte in der 42. Minute bei doppelter Überzahl mit einem wuchtigen Schlagschuss von der blauen Linie und dem 3:7 ein wenig für Ergebniskosmetik, genauso wie Marco Gutekunst in der 43. Minute mit dem 4:10. Den Endstand besorgte in der 54. Minute Stuttgarts Abwehrass Martin Muchka, der stärkste Mann auf dem Eis.

Genauso wie der EVR sind in der ersten Play-off-Runde auch Bietigheim (gegen Pforzheim) sowie EKU Mannheim (gegen Zweibrücken) ausgeschieden. Die Teams, die jeweils erste Mannschaft am Standort sind, haben sich bislang gegen die jeweiligen zweiten Teams an ihren Orten durchgesetzt. Damit setzt sich in der Regionalliga fort, was schon in der Hauptrunde zu sehen war.