Für mehr Sicherheit im Alltag und im Internet

Die Beamten des Polizeipräsidiums Ravensburg gehen nach eigenen Angaben aufgrund der pandemischen Einschränkungen neue Wege im Bereich der Prävention. Sie bieten allen Bürgerinnen und Bürgern, speziell auch älteren Menschen im Bodenseekreis und den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen, kostenfreie Online-Präventionsvorträge zu den Themen Internetsicherheit, Betrugsdelikte im Internet und Betrügereien im Alltag an.

Hierbei gehen geschulte Polizeikräfte insbesondere auf die Themen Passwortsicherheit, Einkaufen im Netz, Online-Banking, Abfischen von Zugangsdaten, gefälschte E-Mails, Missbrauch von Ausweiskopien, Abofallen und mehr ein. Aber auch perfide Betrugsmaschen wie der Enkeltrick, falsche Gewinnversprechen, falsche Microsoft-Mitarbeitende oder falsche Polizeibeamte werden angesprochen. Voraussetzung für die Teilnahme sind Grundkenntnisse im Internet, Laptop oder Tablet sowie Kenntnisse beim Umgang mit dem Computer, dem Mikrofon und der eigenen Kamera. Die Teilnehmer erhalten nach der Anmeldung eine übersichtliche Bedienungsanleitung.

Den ersten Onlinevortrag dieser Art veranstaltet das Polizeipräsidium Ravensburg am Mittwoch, 24. März, um 16.30 Uhr. Diese Möglichkeit der Teilnahme besteht sowohl für Einzelpersonen als auch für Gruppen ab zehn Personen. Zudem bietet das Präsidium Onlinevorträge zum selben Thema in Kooperation mit der Volkshochschule Ravensburg an. Hierzu sind zwei Termine geplant am 23. März ab 14 Uhr und am 8. Juni um 14 Uhr.