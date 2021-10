Für künftige Generationen wächst Zukunft in Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter ihrem Motto „enkeltauglich leben“ hat die Agenda EINE WELT Ravensburg in den letzten beiden Jahren exakt 100 Bäume gepflanzt. Am 22./23.10.21 war ein großes Bäume-Pflanz-Event. Auf sechs städtischen Grundstücken wurden 42 Obsthochbäume gesetzt. Mehr als 50 freiwillige Helferinnen und Helfer waren bei der Baumpflanzaktion beteiligt: Schülerinnen und Schüler der Grundschule Kuppelnau und des SBBZ Lernen St. Christina, Mitglieder*innen der Agenda EINE WELT, Baum-Sponsor*innen, der Bauhof, unter anderen. Die Pflanzaktionen wurde durch die Agenda EINE WELT Ravensburg initiiert und organisiert. Die Initiatoren wurden fachmännisch von Herrn Daniel Sauter vom Amt für Klima- und Umweltschutz unterstützt.

Die Stadt Ravensburg stellte in allen vier Himmelsrichtungen Streuobstwiesen zur Verfügung – Am Eckerschen Tobel/Sonnenbüchel, am Bannegg, nahe der Umgehungstr. / Sunthaidstr., in der Höll / Weststadt und auf der Hochzeitswiese. Mit großer Begeisterung haben die Sponsoren ihre Apfel- oder Birnbäume selbst gepflanzt und warten voller Sehnsucht auf die ersten Früchte in den nächsten Jahren. Die Baum-Sponsoren dürfen nämlich zukünftig die Früchte ihres Baumes ernten. Das Umwelt- bzw. Grünflächenamt wird jedoch professionell die Pflege der Obstbäume übernehmen.

Mit 70 Euro haben die Spender*innen nicht nur einen eigenen Obstbaum in Oberschwaben finanziert, sondern auch 50 heimische Baumpflänzchen auf den Philippinen. Insgesamt hat die Agenda EINE WELT Ravensburg über die Hilfsorganisation MARIPHIL e.V. über 5 000 heimische Baumpflänzchen auf den Philippinen pflanzen lassen. An drei Standorten in RV können auch noch Baumpatenschaften über die AEW RV (www.ravensburg.de/einewelt) erworben werden.