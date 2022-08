Für gute Berufsvorbereitung ausgezeichnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die besonders gute Vorbereitung auf des Berufsleben der Schülerinnen und Schüler erhält das SBBZ St. Christina von der Industrie- und Handelskammer das Berufswahlsiegel BoriS verliehen. Dieses Siegel können Schulen erhalten, welche in herausragender Art und Weise berufliche Orientierung in ihrem Schulcurriculum verankert haben und diese Aufgabe in ihrem Schulalltag leben.

Am Donnerstag, 7. Juli erhielt die Schule während einer feierlichen Ehrung in den Räumen der Industrie- und Handelskammer, Ravensburg das Siegel und die zugehörige Urkunde persönlich durch den Vertreter der IHK überreicht.

Konkret wurde hervorgehoben, dass die Schule durch ein umfassendes Angebot an berufspraktischen Übungen und Projekten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, ihre Stärken und Neigungen zu erkennen und diese gezielt gefördert werden. Weiter wird besonders hervorgehoben, dass durch betreute berufsorientierende Praktika jedes Kind die Möglichkeit hat, lebensnahe Erfahrungen in seinem jeweiligen Berufswunsch machen zu können.

Durch vielfältige Projekte, welche in den Unterrichtsalltag integriert sind, werden die Kinder motiviert und gefördert. In Rahmen dieser Projekte, welche auch in Zusammenarbeit mit den Bildungspartner der Schule durchgeführt werden, wurde bereits ein Fahrradständer für die Schule erstellt, ein Backhäuschen gebaut, eine Parkbank restauriert und vieles mehr. Die Schülerfirma St. Christina stellt Produkte her und die Schülerinnen und Schüler erfahren in diesem Kontext den gesamten Ablauf von der Planung über die Herstellung bis zum Verkauf und der Abrechnung.

Die Jury stellte fest, das SBBZ St. Christina bereitet seine Schülerinnen und Schüler sehr gut auf die berufliche Zeit vor und so haben alle Kinder die Möglichkeit, direkt im Anschluss an die Schule ins Berufsleben starten zu können.