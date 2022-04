Für Eschach zählen gegen Heinstetten nur die drei Punkte

Der TSV Eschach tritt am Samstag (14.30 Uhr) in der Fußball-Landesliga beim SV Heinstetten an. Die Eschacher wollen Form und Schwung vom 4:0-Sieg im Auftaktspiel zur Abstiegsrunde gegen Mietingen mitnehmen.

Heinstetten ist Vorletzter der Tabelle – fällt die Partie damit unter die Kategorie Pflichtsieg? Philipp Meißner stellt die Gegenfrage: „Welches Spiel müssen wir angesichts der Tabellensituation in der Abstiegsrunde nicht gewinnen?“ Natürlich: Für den Klassenerhalt zählen nur drei Punkte. Eschachs Trainer kennt die schlichte Wahrheit: „Wer es schaffen will, unter die ersten Drei zu kommen, muss seine Spiele gewinnen.“

Einen Hänger können sich die Eschacher nicht leisten. Deswegen hat sich Meißner auch ganz bewusst mit seinen Spielern nicht lange mit dem Sieg gegen Mietingen aufgehalten: „Kurzes Lob – dann Vollgas“, war das Programm im Training. „Ich wollte die Jungs gar nicht zu Atem kommen lassen.“ Einen kurzen Rückblick ist das 4:0 aber schon wert: „Bei diesem Spiel etwas Schlechtes zu suchen, wäre Meckern auf hohem Niveau“, meint Meißner. „Der gegnerische Trainer hat gesagt, dass wir in allen Belangen besser waren – dem kann ich nur zustimmen.“ Klar: Irgendetwas lässt sich immer finden: „Einziges Manko war die Chancenverwertung in den ersten 25 Minuten – aber andere Mannschaften schaffen es nicht, sich solche Chancen zu erarbeiten.“

Der Trainer hat mit seinem Team in den vergangenen Wochen viel im spielerischen Bereich gearbeitet: „Dafür war der Kunstrasen natürlich der richtige Untergrund.“ Meißner rechnet für Samstag mit anderen Bedingungen: „Das wird eine nasse Angelegenheit – ein völlig anderes Spiel.“ Der TSV-Trainer hat dafür wohl mehr Optionen: Robin Merz ist nach seinen Schulterproblemen wieder im Training und Stürmer Niklas Rummler zurück aus dem Urlaub.

Der SV Heinstetten hat bereits acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und am vergangenen Wochenende beim SV Kehlen mit 1:2 verloren. Das war nach dem 3:5 bereits die zweite Niederlage gegen Kehlen in diesem Jahr. Die Zeichen stehen auf Abstieg: Das 2:1 im Kellerduell mit dem SV Weingarten im letzten Hinrundenspiel war der erste Sieg seit dem 9. Oktober 2022.