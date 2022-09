Für den FV Ravensburg ist es eine Sache des Kopfes

Die A-Junioren des FV Ravensburg haben als Aufsteiger einen starken Start in die Oberliga hingelegt. In der zweithöchsten Spielklasse dieser Altersstufe gewannen die Oberschwaben die ersten beiden Saisonspiele jeweils mit 1:0. Am Mittwoch (18.30 Uhr) spielt die U19 des FV im Verbandspokal beim SV Zimmern, am Sonntag (14 Uhr) reisen die Ravensburger zum SV Sandhausen, wiederum eine Woche später (So., 25. August, 16 Uhr) kommt der SV Waldhof Mannheim in die cteam-Arena.