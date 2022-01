Für ausgegrenzte Menschen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Impfen ist in Anbetracht der Corona-Zahlen gerade das Gebot der Stunde, mit Blick auf die drohende Omikron-Variante umso mehr. Während es für viele Menschen ohnehin schon mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist, sich impfen zu lassen, sind die Hürden zu einem Impfangebot insbesondere für sozial ausgegrenzte und wohnungslose Menschen teils unüberwindbar. Ihnen fehlen oft die persönlichen Ressourcen und die Mobilität. Deshalb organisierte das Team DORNAHOF Ravensburg – ürttemberger Hof bereits mehrfach Impfaktionen in der Tagesstätte im Württemberger Hof, um möglichst viele Klientinnen und Klienten für eine Impfung zu erreichen und zu motivieren.

Die Tagesstätte und das Team sind bei den Personen, die oftmals aufgrund ihrer Lebensumstände besonders gefährdet sind, bekannt; das schafft Vertrauen. Ermöglicht wird es aber erst mit einem Arzt, der sich die Zeit dazu nimmt. Umso größer ist die Freude bei den Mitarbeiter*innen im DORNAHOF Ravensburg – Württemberger Hof und der Abteilungsleiterin Gabriele Weiß, dass für den Standort Ravensburg die Hausarztpraxis Dr. Fischer und Dr. Keßler aus Ravensburg-Oberzell für eine weitere Impfaktion in der Tagesstätte gewonnen werden konnte. Die Praxis war auch schon bei der dritten Impfaktion im Juni mit im Boot. So konnten am 02.12.2021 zwischen 9 und 11 Uhr 35 Klient*innen eine Erst-, Zweit oder Boosterimpfung erhalten.

Das komplette Team DORNAHOF Ravensburg wirkte mit bei der Vorbereitung und Durchführung der Aktion. Zudem konnten sich Mitarbeiter*innen in der Hausarztpraxis impfen lassen und am 23.12. holten sich weitere 16 Klient*innen ihre Zweit- oder Boosterimpfung in der Tagesstätte ab. Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle Hausarztpraxis Dr. Fischer und Dr. Keßler.