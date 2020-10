Fünfjährige verletzt sich leicht

Als eine 46-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 15.45 Uhr von der Brechenmacher Straße in Ravensburg nach rechts auf den Hallenbad-Parkplatz abbiegen wollte, sah sie erst im letzten Moment ein fünfjähriges Mädchen, das in der Hocke auf dem Gehweg in der Einfahrt saß und Blätter sammelte. Die Frau bremste sofort ab und das Kind fiel zu Boden. Die Fünfjährige, deren Vater sich laut Polizei auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand, wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bislang ist nicht geklärt, ob das Mädchen von dem Auto leicht erfasst worden oder nur gestürzt ist.