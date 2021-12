Fünf Verletzte bei Auffahrunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen hat sich am Dienstag gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Oberhofen und Kemmerlang ereignet. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem VW Polo und zwei Mitfahrern in Richtung Kemmerlang. Kurz vor dem Ortseingang Kemmerlang wollte der 21-Jährige dem Polizeibericht zufolge nach links in den dortigen Gemeindeverbindungsweg in Richtung Benzen abbiegen. Dass der VW-Fahrer bremste und abbiegen wollte, sah eine nachfolgende 24-Jährige mit ihrem BMW wohl aufgrund des dichten Nebels an der Unfallstelle zu spät, und fuhr auf den Polo auf. Während die BMW-Lenkerin durch die Kollision schwer verletzt wurde, erlitten ihr 25-jähriger Beifahrer sowie die drei Insassen des VW leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15 000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von Abschleppunternehmen aufgeladen. Die Strecke musste während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis gegen 15 Uhr gesperrt werden.