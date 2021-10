Fünf Razorbacks im Blickfeld der Nationalmannschaft

Mit Martin Körber, Michael Mayer, Finn Seidelmann, Rudolf Schulz und Lucas Walk sind gleich fünf Ravensburger Spieler von Nationaltrainer Jordan Neuman fürs Sichtungscamp des American Football Verband Deutschland (AFVD) in Schwäbisch Hall nominiert worden. Das teilte der Verein aus der GFL1 Süd am Mittwoch mit.

Erstmals in der Vereinsgeschichte entsenden die Razorbacks damit Spieler zu einer Fördereinheit der Herren-Nationalmannschaft. Über diese Bestätigung der klaren Fokussierung und Intensivierung auf die Weiterentwicklung regionaler Spieler in den vergangenen Jahren, freut sich der Sportliche Leiter der Razorbacks, Oliver Billstein: „Seit Jahren schaffen wir es, immer wieder lokale Talente in die Jugendlandeskader Baden Württembergs zu bringen. Auch in den U-Nationalmannschaften waren bereits Ravensburger Spieler vertreten. Die Nominierung unserer Jungs zum Sichtungscamp der Herren Nationalmannschaft zeigt, dass der Ausbau des Coaching-Programms bei uns langsam Früchte trägt. Es ist schön zu sehen, dass die harte Arbeit der fünf im Mannschafts-Training und im Gym belohnt wird!“

Mit dem 25-jährigen Cornerback Martin Körber und dem erst 21-jährigen Lucas Walk wurden dabei gleich zwei Eigengewächse aus der Defense der Razorbacks berücksichtigt, deren Wege aber unterschiedlicher kaum sein könnten. Walk machte seine ersten Footballerfahrungen 2014 in der Flag-Football Jugend der Footballer aus dem Schussental. Dabei konnte er bereits in der Baden-Württemberg Jugend-Auswahl durch gute Leistungen auf sich Aufmerksam machen. Über die U17- und U19-Tackle-Teams kam er 2018 ins GFL-Team. Bereits in seiner ersten Herrensaison wusste er zu überzeugen und wurde am Ende zum “Rookie Of The Year” gewählt. Seither ist er eine feste Größe in der Defensive Line der Razorbacks.

Der gebürtige Sindelfinger Marin Körber kam erst mit über 20 Jahren mit Football in Berührung. Sein Studium verschlug den ehemaligen Jugendfußballer des VfL Sindelfingen nach Ravensburg. Um sich fit zu halten, kickte er anfangs in der zweiten Mannschaft des TSV Berg, kam dann aber durch seine Kommilitonen zum Football. Körber sagt heute selbst über den Beginn seiner Karriere: „Ich war vom ersten Tag an mit dem Footballvirus infiziert und hatte meinen Sport gefunden.“

Mit Rudolf Schulz, der 2021 von den Biberach Beavers nach Ravensburg wechselte und sofort zu überzeugen wusste, schafften es sogar drei Verteidigungsspieler zum Sichtungscamp. Schulz, welcher J.J. Watt als sein Vorbild angibt, startete seine Karriere 2011 bei den Beavers und spielte dort bis 2020. In dieser Zeit durchlief er mit seinem Team nahezu alle Ligen und feierte mit den Biberachern 2018 den Aufstieg in die GFL2, wo er sich 2019 auch mit den Razorbacks in deren Meistersaison messen konnte.

Aus dem Angriff wurde mit Michael Mayer, der absolute Punktegarant der letzten Jahre der Oberschwaben, nominiert. Mayer, der seit 2011 für die Razorbacks auf Punktejagd geht, schaffte in den letzten sechs Jahren in der GFL durchschnittlich 84,3 Yards Raumgewinn pro Spiel. Dabei erzielte er pro Saison durchschnittlich elf Touchdowns. Trotz einiger Verletzungssorgen spielte Mayer eine solide Saison 2021 und wurde intern nur von Ex-NFL-Spieler Ryan Smith knapp überflügelt.

Zudem wurde mit Finn Seidelmann ein herausragendes Talent nominiert. Nachdem er in seiner Jugend schon viele Sportarten wie Karate, Handball und Basketball ausgeübt hatte, kam er 2018 zu den Winterthur Warriors (Schweiz) und war sofort vom Football begeistert. „Nichts hat mir jemals so gut gefallen wie Football. Besonders auf meiner Position kann ich das machen, was ich am liebsten mache: Rennen, Springen und einen Ball fangen. Aber natürlich schätze ich auch den Zusammenhalt auf dem Spielfeld sehr. So einen Zusammenhalt wie beim Football gibt es sonst nirgendwo.” sagt Seidelmann selbst. Schon 2020 wechselte der Widereceiver zu den Razorbacks und absolvierte 2021 alle Spiele. Dabei erzielte er sechs Touchdowns und trug damit wesentlich zum guten Abschneiden der Oberschwaben in ihrer GFL-Premierensaison bei.

Ein besonderer Ansporn für die Spieler, den Schritt zum finalen Kader zu schaffen, dürfte auch die Planung für das kommende Jahr sein. Mit einem Spiel gegen die Nationalmannschaft Österreichs wird aktuell ein absolutes Highlight geplant. Aus sportlicher Sicht könnte es sicherlich kaum einen besseren Gegner für die deutsche Nationalmannschaft geben. Das weiß auch Jean-Marc Tappy, Direktor der Nationalmannschaften beim AFVD: „Mit der Länderspielserie gegen Österreich bieten wir den Nationalspielern eine unglaublich attraktive Perspektive. Gerade die Spiele gegen unseren Nachbarn haben immer ihren ganz besonderen Reiz. Zudem treffen wir dabei auf einen Gegner, der in Europa zu den Top-Teams gehört – und daran wollen wir uns messen!“