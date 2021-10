Führungswechsel beim PTSV

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach 25-jähriger erfolgreicher Vorstandstätigkeit übergab der bisherige 1. Vorsitzende, Hans-Erich Weiner bei der Mitgliederversammlung des Post- und Telekom-Sportvereins Ravensburg (PTSV) das Amt an seinen Nachfolger Horst Weber.

In seiner Abschiedsrede ging er auf die Erfolge und Ereignisse in seiner Amtszeit ein und lobte die gute Zusammenarbeit im Vorstandsteam. Rolf Engler bedankte sich im Namen des Sportverbands Ravensburg für dieses langjährige ehrenamtliche Engagement Weiners und hob den vielfältigen Einsatz des Vereins und seines Vorstands für den Sport in Ravensburg hervor. Es sei nicht selbstverständlich, dass ein solcher Wechsel im Vorstand immer so glatt über die Bühne gehe, wie dies aktuell dem PTSV gelungen sei.

Für seine Verdienste um den PTSV wurde Hans-Erich Weiner zum Ehren-Vorsitzenden ernannt. Zuvor stimmten die Mitglieder einstimmig für die eingebrachten Wahlvorschläge zum neuen Vorstand, für die Beschlüsse zum Geschäftsabschluss 2020 und zur Ehrenordnung. Die Mitgliederversammlung war am 30 September 2021 im Gasthaus zur Kiesgrube.