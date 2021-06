Führung und Podiumsgespräch zu Ravensburger Sinti in der NS-Zeit

Als erste Führung seit der Wiederöffnung des Museums bietet das Museum Humpis-Quartier in Ravensburg am Samstag, 19. Juni, um 14 Uhr eine einstündige Kuratorenführung mit Peter Fritsch durch die neue Sonderausstellung „Ausgrenzung und Verfolgung. Ravensburger Sinti im Nationalsozialismus“ an.

Diese erste Ausstellung des Museums über die Zeit des Nationalsozialismus stellt laut Mitteilung des Museums die Geschichte und das Schicksal der Ravensburger Sinti in den Mittelpunkt. Die Stadt Ravensburg ergriff bereits 1936 die Initiative zum Bau eines Zwangslagers zur Internierung der einheimischen Sinti, noch bevor reichsweite Erlasse dazu aufforderten. Am 13. März 1943 wurden 34 Männer, Frauen und Kinder aus dem Zwangslager Ummenwinkel ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert, 28 wurden dort oder in anderen Lagern ermordet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die aktuell im Museum geltenden Hygienemaßnahmen müssen auch bei der Führung eingehalten werden. Die Teilnehmerzahl ist auf vier Personen begrenzt. Der Eintritt inklusive Führung kostet elf Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Das Museum bittet um Anmeldung bis zum Abend des Vortags unter mhq@ravensburg.de

Ein Online-Podiumsgespräch „Verfolgung und Erinnerung in Ummenwinkel – Sinti und Roma in Ravensburg“ findet dann am Sonntag, 20. Juni, um 11 Uhr statt, so die Pressemitteilung weiter. Es diskutieren unter anderem Daniel Strauß (Vorstandsvorsitzender, Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg), Simon Blümcke (Erster Bürgermeister der Stadt Ravensburg), Heike Engelhardt (Preisträgerin Rahel-Straus-Preis 2019, SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Ravensburg), Maria Weithmann (Grüne-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Ravensburg), Magdalena Guttenberger (Gedenkinitiative Mahnmal Ravensburg und Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg) sowie Sabine Mücke (Leiterin Museum Humpis-Quartier)..

Die Zugangsdaten zur Videokonferenz gibt es nach Anmeldung per E-Mail anmeldung@hotel-silber.de. Die Diskussion wird gleichzeitig live auf dem Youtube-Kanal von RomnoKher übertragen. Foto: Wynrich Zlomke