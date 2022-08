Führung durch die Sonderausstellung zum Klimawandel

Eine Führung durch die neue Sonderausstellung „Von der Kleinen Eiszeit ins Anthropozän. Klimawandel in Ravensburg 1350 bis 2050“ findet am Sonntag, 28. August, von 15 bis 16 Uhr im Humpis-Museum statt.

Die einstündige Führung vermittelt laut Mitteilung Klimaveränderungen in Ravensburg und Umgebung seit dem späten Mittelalter sowie deren Wahrnehmung in der Bevölkerung. Die sogenannte Kleine Eiszeit führte zu einer Klimaveränderung, die auch im Schussental nötige Anpassungen und Veränderungen mit sich brachte. Mit der Industrialisierung und den daraus resultierenden Emissionen begann das neue Zeitalter des Anthropozäns, der Zeit, in der das Klima aktiv vom Menschen beeinflusst wurde.

Anmeldungen sind bis zum Abend des Vortags am Empfang des Museums unter mhq@ravensburg.de oder 0751 / 82 820 möglich. Eintritt mit Führung kostet 11 Euro, 7,50 Euro ermäßigt und 2,50 Euro für Minderjährige.