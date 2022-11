Im Museum Humpisquartier in Ravensburg gibt es am Samstag, 5. November, um 14 Uhr eine Führung durch die neue Sonderausstellung „Eine Frage des Geschlechts? Frauengeschichte in Ravensburg“. Die einstündige Führung thematisiert die Geschichte Ravensburger Frauen vom 18. Jahrhundert bis zur Erlangung des Frauenwahlrechts 1919. Die Ausstellung widmet sich dabei der Frage, wie die Kategorie „Geschlecht“, ebenso wie Stand, Klasse und Herkunft, den Zugang zu politischen Rechten und sozialen Räumen definierte, sowie Herrschafts- und Machtverhältnisse prägte und stabilisierte.

Im 18. Jahrhundert nutzen Frauen wie die Schneiderin Maria Anna Eglin oder die Schuhfabrikantin Barbara Böhmin Handlungsspielräume innerhalb rechtlicher und sozialer Normen und setzten sich als erfolgreiche Handwerkerinnen und Unternehmerinnen durch. Laut Pressemitteilung brachten das Zeitalter der Aufklärung, die Entstehung des modernen Staatswesens und die Emanzipation des Bürgertums im 19. Jahrhundert eine Festlegung auf „naturgegebene“ Geschlechtscharaktere. Diese Eigenschaften, etwa Passivität/ Aktivität oder Sinnlichkeit/Rationalität, seien an das biologische Geschlecht geknüpft worden und legitimierten die Zuweisung von Rollen, Rechten und Räumen. Für bürgerliche Frauen in Ravensburg bedeutete dies eine zunehmende Beschränkung auf den privat-familiären Bereich. Unterbürgerliche und arme Frauen gerieten mit den gesellschaftlichen und obrigkeitsstaatlichen Normsetzungen häufig in Konflikt, da diese für sie praktisch unerfüllbar blieben.

Die Frauenbewegung erkämpfte zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Frauenwahlrecht und die formale Gleichberechtigung. Zugang zu höherer Bildung und neuen Berufen führte aber auch in Ravensburg nicht zu einer grundsätzlichen Umgestaltung der Geschlechterverhältnisse.

Der Eintritt kostet mit Führung 11 Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Unter 18-Jährige zahlen 2,50 Euro. Interessierte werden gebeten sich bis zum Abend des Vortags anzumelden: E-Mail an mhq@ravensburg.de oder telefonisch unter 0751/82820.