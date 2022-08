Führung durch die neue Sonderausstellung

Ausstellungskuratorin Miriam Kresser führt im Museum Humpis-Quartier am Sonntag, 21. August, von 15 bis 16 Uhr durch die Sonderausstellung „Von der Kleinen Eiszeit ins Anthropozän. Klimawandel in Ravensburg 1350 – 2050“. Das Museum zeigt hier die Geschichte des Klimawandels von der Kleinen Eiszeit, einer im 14. Jahrhundert einsetzenden langanhaltenden Klimaverschlechterung bis ins sogenannte Anthropozän, das den nachweislichen Beginn des menschengemachten Klimawandels im 19. Jahrhundert markiert. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Deshalb bitte bis zum Abend des Vortags am Empfang des Museums anmelden. Per E-Mail unter mhq@ravensburg.de oder telefonisch unter 0751 / 82 820. Eintritt mit Führung: 11 Euro, 7,50 Euro ermäßigt, Jugendliche unter 18 Jahre 2,50 Euro.