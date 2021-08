Führung durch die Dauerausstellung im Humpis-Quartier

Am Samstag, 28. August, bietet das Humpis-Museum in der Marktstraße von 14 bis 15 Uhr einen Rundgang durchs Quartier. Die Führung ist eine kurzweilige Entdeckungsreise auf den Spuren von fast 1000 Jahren Quartier- und Stadtgeschichte, bei der die Besucher drei ehemalige Bewohner und ihre Lebenswelten kennenlernen. Auf den Spuren von Hans Humpis wird seine noble Wohnetage im ersten Obergeschoss erkundet und man erfährt von dem europaweiten Handel der Ravensburger Handelsgesellschaft im 15. Jahrhundert. Das Dachgeschoss ist das nächste Ziel, dort hängte der Weißgerber Johannes Wucherer, ein typischer Zunfthandwerker des gemischt-konfessionellen Ravensburg, seine Felle zum Trocknen auf. Zum Abschluss führt der Weg über den Innenhof auf die Laubengänge, wo man in den ehemaligen Gasträumen des Wirts Gottfried Rösch mit dem Zeitalter der Industrialisierung Bekanntschaft macht.