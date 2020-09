Führerschein nach gefährlicher Aktion weg

Ein gefährliches Überholmanöver hat ein 57-Jähriger am Mittwoch gegen 16.10 Uhr im Kreuzungsbereich der Friedhofstraße und Schlierer Straße versucht, wie die Polizei jetzt mitteilt.

Kurzentschlossen überholt

Der 57-jährige Fahrer eines Toyota wollte von der Friedhofstraße aus Richtung Brauerei Leibinger kommend in die Schlierer Straße einbiegen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste er allerdings hinter dem Auto einer 31-Jährigen warten, die ebenfalls in die Schlierer Straße einbiegen wollte. Da dies dem 57-Jährigen zu lange dauerte, überholte er kurz entschlossen die 31-Jährige und fuhr ungeachtet des Verkehrs in die Schlierer Straße ein. Dort kollidierte er mit dem Nissan eines 41-Jährigen, der die Schlierer Straße in Richtung Frauenstraße befuhr.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. Sie mussten beide abgeschleppt werden. Aufgrund des gefährlichen Überholmanövers beschlagnahmten die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Führerschein des 57-Jährigen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.