Fuchs bringt Anhänger zum Umkippen

Nach einer Vollbremsung ist am Montag gegen 9 Uhr ein Pkw-Gespann auf der Landestraße 288 in Schmalegg ins Schlingern geraten. Der Fahrer gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er wegen eines die Fahrbahn querenden Fuchses erschrocken sei. Er bremste daraufhin stark, wodurch der mit Holz beladene Anhänger umkippte. Die Fahrbahn war laut Polizei kurzzeitig durch das Holz versperrt und verschmutzt. Der 51-jährige Fahrer sorgte dafür, dass das Holz umgeladen und die Straße gereinigt wurde.