Fußgängerin angefahren – Polizei sucht Zeugen

Eine 66-Jährige Frau ist bei einem Unfall am Freitag, gegen 8.40 Uhr beim Ravensburger Bahnhof leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, widersprechen sich die Unfallbeteiligten in ihren Aussagen. Darum werden Zeugen gesucht. Offenbar fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Daimler-Benz von der Eisenbahnstraße nach links auf den Bahnhofsplatz und erfasste dabei die 66-jährige Fußgängerin, die die Straße im Einmündungsbereich überqueren wollte. Diese wurde von der Fahrzeugfront zu Boden gestoßen. Sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Zur Klärung des genauen Unfallherganges bittet die Polizei Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 in Verbindung zu setzen.