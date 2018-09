Eine schwer und eine leicht verletzte Person sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 13.15 Uhr in der Zeppelinstraße in Ravensburg. Eine 15-jährige Fußgängerin überquerte nach Angaben der Polizei die Zeppelinstraße und übersah hierbei einen die Straße abwärtsfahrenden gleichaltrigen Radfahrer. Die Verletzten wurden vor Ort notärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht.