Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt

Ein tragischer Unfall hat sich am späten Freitagabend in Ravensburg/Weingarten ereignet. Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, kam ein 79-jähriger Fußgänger gegen 21:30 Uhr in der Waldseer Straße ums Leben. Der Senior wollte an einer Fußgängerampel die Straße überqueren, als er von einem Auto erfasst wurde.

Die bisherigen Ermittlungen hätten aber gezeigt, dass nicht der 36-jährige Autofahrer schuld an der Kollision gewesen sei, so die Beamten weiter. Vielmehr habe der tödlich Verunglückte die Straße trotz roter Fußgängerampel passieren wollen. Das Auto war aus Richtung Baienfurt kommend unterwegs.

Der 79-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort erlag er seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

