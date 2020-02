Fußgänger beim Rückwärtsfahrenübersehen

In der Kirchstraße in Ravensburg hat am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr eine Autofahrerin beim Rückwärtsfahren einen Fußgänger übersehen und angefahren.

Der 32 Jahre alte Mann kam laut Polizeibericht dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Die 42-jährige Fahrerin des VW fuhr im Rückwärtsgang und hatte den die Kirchstraße querenden Mann nicht gesehen.