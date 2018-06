Fußball-Kreisligisten sind viel im Einsatz

Das Osterwochenende wird für viele Teams der Fußball-Kreisliga A (Staffel I) sehr intensiv. Bereits am Donnerstagabend steigen zwei Spiele. Am Samstag steht für Baindt und Bergatreute zudem das Pokal-Viertelfinale auf dem Plan, auch das Nachholspiel zwischen Waldburg und Michelwinnaden ist am Samstag. Am Ostermontag finden die restlichen Spiele statt. Der Höhepunkt ist die Partie zwischen dem SV Baindt und dem FV Waldburg.

FV Bad Waldsee – TSB Ravensburg (Do, 18.30 Uhr): Nach dem Derbysieg gegen den SV Reute empfängt der FV Bad Waldsee nun den TSB Ravensburg. Während der FVW die Saison eigentlich entspannt zu Ende spielen kann, kämpft der TSB um Punkte für den Klassenerhalt.

SV Weingarten II – SV Vogt (Do, 18.30 Uhr): Mit nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen hat sich der SV Vogt gewaltig unter Druck gesetzt. Will der SVV die anvisierten Saisonziele (Aufstieg oder Relegation) schaffen, muss er beim SV Weingarten II gewinnen. Dass der SVW II ein unangenehmer Gegner sein kann, mussten zuletzt der SV Bergat-reute und der SV Wolfegg spüren. Beide gewannen ihre Spiele gegen Weingarten nur knapp.

FV Waldburg – SC Michelwinnaden (Sa, 17 Uhr): Wichtiges Nachholspiel für beide Teams. Mit einem Sieg kann sich der FV Waldburg wieder in das Rennen um den Relegationsplatz einmischen. Gegen den zuletzt kriselnden SCM dürfte ein Sieg auch realistisch sein.

SV Mochenwangen II – SV Wolfegg (Mo, 13.15 Uhr): Seit fünf Spielen ist der SV Mochenwangen II ohne Sieg. Ob sich dies ausgerechnet gegen den zuletzt starken SV Wolfegg ändern wird, darf zumindest bezweifelt werden.

SV Oberzell II – SV Reute (Mo, 15 Uhr): Abstiegskrimi in Oberzell. Mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen meldete sich der SVO II überraschend zurück. Reute dagegen wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg und muss aufpassen, nicht noch weiter abzurutschen.

SV Bergatreute – SC Michelwinnaden: Klare Rollenverteilung in Bergatreute. Während der SVB alle drei Rückrundenspiele gewann, hat der SCM sieben Spiele in Folge verloren. Im Hinspiel tat sich Bergatreute aber schwer.

SV Baindt – FV Waldburg: Topspiel in Baindt. Der Tabellenführer empfängt den FV Waldburg. Sollte der FVW sein Nachholspiel am Samstag gewinnen, könnte er mit einem Auswärtscoup in Baindt die Liga richtig spannend machen. Baindt gilt aber als Favorit.

TSV Berg II – TSV Grünkraut: Vor einer vermeintlich leichten Aufgabe steht der TSV Berg II. Die Berger sind gegen Grünkraut klarer Favorit und werden auf Ausrutscher der Konkurrenten hoffen. (sb)