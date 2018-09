Fußball-Bezirksliga: Das Allgäuderby geht an Heimenkirch

Der Tabellenletzte SV Baindt hat am achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga mit einem 2:2 gegen den SV Fronhofen nach sechs Niederlagen den Negativlauf beendet. Das Maß aller Dinge bleibt Tabellenführer SV Weingarten, der den SV Eglofs mit 2:0 besiegte und auch im achten Spiel in Folge als Sieger vom Platz ging. Schärfster Widersacher bleibt der SV Beuren, der die SG Argental mit 4:2 besiegte.

Der SV Weingarten dominiert weiter die Liga. Der Tabellenführer gewann beim Aufsteiger SV Eglofs mit 2:0. Dumitru Muntean brachte Weingarten in Hälfte eins mit 1:0 (39.) in Führung. In Hälfte zwei war Eglofs am Drücker und dem Ausgleich nahe, das Tor allerdings gelang David Stellmacher, der mit dem 2:0 (70.) einen Haken an die Partie machte.

Ein munteres Spiel sahen die Zuschauer im Allgäuderby zwischen dem SV Maierhöfen-Grünenbach und dem TSV Heimenkirch, mit der Erkenntnis, dass Maierhöfen zu Hause gegen Heimenkirch einfach nicht gewinnen kann. Mit einem 1:0-Sieg – Torschütze war Stefan Bergsteiner (73.) – nahm der TSV drei Punkte mit nach Hause. Beinahe hätte es mit einer Punkteteilung geklappt, hätte TSV-Torhüter Thomas Vogel nicht eine riskante Kopfballrückgabe noch aus dem Winkel gefischt. „Das war heute zähe Fußballkost und kein gutes Spiel von beiden Seiten“, gab Heimenkirchs Trainer Daniel Feistle zu.

Eine Halbzeit reichte dem TSV Eschach gegen den VfL Brochenzell zum Sieg. Florian Locher brachte den TSV mit 1:0 (12.) in Führung, die Max Bröhm (28.) und erneut Locher auf 3:0 (35.) ausbauten. Mit der komfortablen Führung im Rücken, beherrschte der TSV in Hälfte zwei weitestgehend Ball und Gegner. „Eschach war in Hälfte eins eine Klasse besser als wir“, gestand VfL-Coach Rolf Weiland. „Wir haben in Hälfte zwei nur noch Schlafwagenfußball gespielt“, ärgerte sich TSV-Coach Stefan Krause.

Nach einer 0:7-Klatsche, darunter zwei Eigentore, beim SV Mochenwangen ist der FC Lindenberg die neue Schießbude der Liga. Stand es zur Halbzeit nach einem Tor von Ademi Ngadhnjim (28.) und einem Eigentor (36.) von Hakan Alagöz noch 0:2, zeigte der Aufsteiger nach dem Doppelschlag von Manuel Schaaf (65.) und Nico Müller (68.) Auflösungserscheinungen, was Maximilian Gindele mit zwei weiteren Toren zum 6:0 nutzte. Den Schlusspunkt setzte der Lindenberger Marius Bufler mit einem weiteren Eigentor.

Dreimal hatte der TSV Meckenbeuren zuvor beim SC Unterzeil-Reichenhofen zu Null gewonnen. Diesmal lief es anders. Manuel Müller wurde in der Defensive schmerzlich vermisst, was sich in einer 0:4-Niederlage widerspiegelte. Nicolas Widler machte das 1:0 (53.), Klaus Kuchler packte mit einem Foulelfmeter das 2:0 (74.) drauf. Mit zwei Toren in den Schlussminuten sorgte Daniel Karg für den Endstand.

Wieder einmal lieferte die SG Argental ein torreiches Spiel ab, stand am Ende aber nach einer 2:4-Niederlage ohne Punkte da. Die Partie beim Zweiten SV Beuren begann wenig erfolgversprechend, denn Jonas Meir brachte die SG mit einem Eigentor (4.) früh ins Hintertreffen. Patrick Mayer (15.) und Chris Karrer (21.) erhöhten. Hoffnung keimte im SG-Lager wieder auf, als Christoph Kugel (28.) und Matthias Joos (39.) noch vor der Pause den Anschluss wieder herstellten. Die Partie blieb offen bis zur 87. Minute, da beendete Karrer mit dem 4:2-Siegtreffer alle Argentäler Hoffnungen.

Mit viel Rückenwind und Selbstvertrauen – vier Siege in Folge – reiste der SV Fronhofen zum SV Baindt, nahm am Ende einen Punkt mit und darf diesen durchaus als Gewinn verbuchen. Baindt hat seinen Negativlauf gestoppt, auch wenn dieser eine Punkt nicht wirklich weiterhilft. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Florian Hassler Fronhofen mit 1:0 (54.) in Führung, Lasse Trenkmann legte das 2:0 (63.) nach. „Danach haben meine Spieler aber nicht die Köpfe hängen lassen“, sagt Trainer Philipp Meißner. Nico Geggier mit dem 1:2-Anschlusstreffer (68.) und Jonathan Dischl mit dem 2:2-Ausgleich (70.). In den Schlussminuten hatte Tobias Broszeit den Siegtreffer auf dem Fuß, „das passiert nur wenn du hinten drin steckst“, sagte Meißner.

Auch der SV Seibranz hat mit einem 3:0-Sieg zu Hause gegen den SV Kressbronn nach vier sieglosen Spielen einen Negativlauf beendet. Julian Hafner brachte Seibranz mit dem 1:0 (25.) auf die Siegerstraße. In Hälfte zwei machte Johannes Geilinger mit einem Doppelpack (54., 71.) den Deckel auf die Partie.

SV Baindt – SV Fronhofen 2:2 (0:0) – Tore: 0:1 Florian Hassler (54.), 0:2 Lasse Trenkmann (63.), 1:2 Nico Geggier (68.), 2:2 Jonathan Dischl (70.) - SR: Yannik Daiber.

SC Unterzeil-Reichenhofen –TSV Meckenbeuren 4:0 (0:0) – Tore: 1:0 Nicolas Widler (53.), 2:0 Klaus Kuchler (74. Foulelfmeter), 3:0, 4:0 Daniel Karg (83., 89.) - SR: Artur Grünwald

SV Mochenwangen – FC Lindenberg 7:0 (2:0) – Tore: 1:0 Ademi Ngadhnjim (28.), 2:0 Hakan Alagöz (36. Eigentor), 3:0 Manuel Schaaf (65.), 4:0 Nico Müller (68.), 5:0, 6:0 Maximilian Gindele (71., 73.), 7:0 Marius Bufler (87. Eigentor) - SR: Melanie Scheb

TSV Eschach – VfL Brochenzell 3:0 (3:0) – Tore: 1:0 Florian Locher (12.), 2:0 Max Bröhm (28.), 3:0 Florian Locher (35.) - SR Michael Kempter

SV Seibranz – SV Kressbronn 3:0 (1:0) – Tore: 1:0 Julian Hafner (25.), 2:0, 3:0 Johannes Geilinger (54., 71.) - SR: Tobias Burger

SV Beuren – SG Argental 4:2 (3:2) – Tore: 1:0 Jonas Meir (4. Eigentor), 2:0 Patrick Mayer (15.), 3:0 Chris Karrer (21.), 3:1 Christoph Kugel (28.), 3:2 Matthias Joos (39.), 4:2 Karrer (87.) - SR: Reinhold Erne

SV Maierhöfen-Grünenbach – TSV Heimenkirch 0:1 (0:0) – Tor: Stefan Bergsteiner (73.) - SR: Thomas Wachter

SV Eglofs – SV Weingarten 0:2 (0:1) – Tore: 0:1 Dumitru Muntean (39.), 0:2 David Stellmacher (70.) - SR: Mehmet Arar