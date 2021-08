Frust und Freude über den neuen Ravensburger Wochenmarkt

Und schon wieder präsentiert sich der Ravensburger Wochenmarkt komplett anders. Zuerst erforderte die Corona-Pandemie eine Neuordnung der mehr als 100 Stände des Markts. Größere Abstände zwischen in der Marktstraße, Brotlaube und Gespinstmarkt angesiedelten Ständen bedingten eine Ausweitung des Marktes auf Kirch- und Herrenstraße. Nach den Baumaßnahmen am Gespinstmarkt erstreckte sich der Markt bis auf den mittleren Marienplatz. Jetzt müssen sich Marktbeschicker und Marktbesucher schon wieder umgewöhnen.

Denn: Am Samstag mussten die Marktstände in der Herrenstraße und in der Kirchstraße wegen der Straßenbauarbeiten an der Bundesstraße 32 wieder umziehen. Jetzt schlängelt sich ein Teil der Stände vorübergehend durch die Bachstraße bis zum Untertor – und zwar voraussichtlich bis 11. September.

Kunden finden „ihren“ Stand nicht

Um 9 Uhr ist am neuen Marktstandort noch nichts los. Ein paar Menschen laufen beim Heilig-Geist-Spital suchend über die Bachstraße. „Man sucht und läuft und läuft“, sagt eine Weingartenerin, die gern zum Samstagsmarkt nach Ravensburg kommt. „Warum ist eigentlich die Herrenstraße gesperrt?“, fragt sie und fügt nach kurzer Pause an: „Ich kann noch gut laufen, aber für Ältere sind die Strecken jetzt weit.“

Unsere Kunden finden uns nicht. Wir sind zu weit weg! Seniorchefin der Mosterei Kessler

Nahe beim Untertor steht die Seniorchefin der Mosterei Kessler auf – wie es scheint – verlorenem Posten. „Seit 50 Jahren bin ich auf dem Markt,“ erzählt sie. „Jetzt gibt‘s immer wieder neue Standorte. Unsere Kunden finden uns nicht. Wir sind zu weit weg!“

Stimmung auf dem Tiefpunkt

Ähnlich klagend klingen die Worte von Ingrid Blaser von der Klostermetzgerei Reute: „Ich frag’ mich, warum ich heute aufgestanden bin.“ Ihre Stimmung sei auf dem Tiefstpunkt. Die Stammkunden hätten Schwierigkeiten, sie zu finden. Sie seien fixiert auf ihren Stand am angestammten Platz. Nach Brotlaube und Kirchstraße sei das nun ihr dritter Stellplatz. Viele Kunden finden ihre Stamm-Marktstände nicht, wie sich am Stand der Gärtnerei Richter aus Adelsreute zeigt. „Ach, da seid Ihr ja – jetzt haben wir schon woanders gekauft“, sagt ein Kunde.

Andreas Schmid steht jetzt am fünften Standort. (Foto: Martina Kruska)

Andreas Schmid steht mit seinem Stand für Obst und Gemüse wie viele seiner Kollegen jetzt in der Bachstraße bereits am fünften Platz. Wie sie hat er durch die Umorganisationen erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. „Ich verstehe, dass alles schwierig ist für die Verantwortlichen“, sagt er, wünscht sich aber wie andere Befragte auch ein verständnisvolleres Miteinander. So wie Sieglinde Blank mit dem kleinen, feinen Blumenständchen am Gespinstmarkt, zuvor 25 Jahre in der Marktstraße: „Jetzt hab ich den sechsten Platz seit Corona. Ich bin kein Meckerer, aber es ist zermürbend. Mein Wunsch wäre mal ein Abend zum Austausch zwischen Theorie und Praxis.“

Große Umsatzeinbrüche bei den Beschickern

Umsatzeinbrüche von 30 bis 40 Prozent verzeichnen auch Joerg Steinhart mit „Steini’s Maultaschen“ und seinem Imbisswagen ebenso wie Yalcin Yilmaz von Ela’s Grill. Die schlechte Stimmung unter den von der häufigen Neuordnung besonders betroffenen Marktleuten ist offensichtlich.

Ingrid Blaser arbeitet für die Klostermetzgerei. (Foto: Martina Kruska)

Anders schaut es bei den Marktkunden aus: Sie sehen das Ganze der Umfrage zufolge mehrheitlich positiv. Simone Marcinkowski und Annemarie Rundel haben ihren Stand auch in der Bachstraße gefunden. „Ich war lange nicht mehr auf dem Markt“, sagt die Jüngere, „und empfinde es irgendwie als luftig, locker und entzerrt. Ein kleiner Nachteil, man muss etwas suchen“, ergänzt sie lächelnd. Heike Engelhardt findet das Suchenmüsssen sogar positiv: „So bleibt der Geist wach, und man entdeckt immer wieder Neues!“

Es gibt auch Positives

Ulrike Mumm hebt die großen Abstände positiv hervor. „Man kommt schneller durch und sieht mehr von den Geschäften hinter den Marktständen.“ Ein anderer Kunde kauft gerade in der Marktstraße ein: „Manchmal fühle ich mich hier wie im Urlaub“, sagt er lachend. „Man weiß nicht, wo was ist! Und die größeren Abstände, die finde ich gut. Ich mag nicht, wenn man sich so durch schiebt!“

Bei aller verständlichen Klage seitens vieler Standbetreiber klingt auch hier manchmal Positives durch: Dankbarkeit, dass man nach dem Lockdown überhaupt wieder arbeiten kann. Vor allem Behnam Eshrat von „Martins Feinkost“ (Griechische Spezialitäten) erinnert daran und relativiert ihre Sorgen über weniger Touristen und einen allgemeinen Kundenrückgang.