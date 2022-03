Frühlingsausflug vom VdK OV Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der langen Auszeit durch die Pandemie lud die Vorsitzende Karin Maucher ihre Mitglieder zu diesem schönen Ausflug ein. Abfahrt war am Festplatz in Weingarten um 10:15 Uhr nach der vorgeschriebenen Corona-Verordnung und Kontrolle. Zu Anfang konnte man den Behindertenbus der Firma Bühler aus Wilhelmsdorf besichtigen. Laut dem Busfahrer H. Steinacher gibt es nur zwei solche Behindertenbusse in unserer Region. Es war sehr interessant.

Die Vorsitzende hatte wieder Verpflegung dabei. In Bad Saulgau bei der Therme machten wir Pause und es gab Butterseelen und Hörnchen. Die schöne Parkanlage bei der Therme konnte man bestaunen.

Um 13:30 Uhr trafen wir bei der Bäckerei Stehle in Langenenslingen ein. In der gläsernen Zuckerbäckerei bei gemütlichem und modernen Ambiente hatten wir die Möglichkeit, einen Einblick in das handwerklichen Zuckerarbeiten wie vor 150 Jahren zu bekommen.

Es gab Kuchen und Kaffee, danach begann Herr Stehle mit der Aufführung. Es war sehr aufschlussreich, die Zuschauer lachten viel. Ein Mitglied musste den Topf rühren, damit die Zuckermasse nicht einklebt und ein Mitglied dann die Bonbonwalze betätigen, damit die Bonbons ausgefalzt werden konnten. Danach gab es Leberkäse mit Briegele zum Abendessen.

Zum Ende konnten wir noch nach Herzenslust einkaufen. Die roten und braunen Osterhasen sowie die vielen leckeren Sachen verführten uns zum Großeinkauf für Ostern.

So ging ein schöner Ausflugstag zu Ende, die Mitglieder bedankten sich bei der Vorsitzenden für diesen tollen, gut organisierten Ausflug und freuen sich schon auf den nächsten.