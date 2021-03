Frühjahrsschnee beschädigt mehr als 300 Bäume im Stadtgebiet

Der viele Schnee in diesem Winter hat den Bäumen in der Stadt Ravensburg zu schaffen gemacht und deutliche Spuren hinterlassen. Das teilt die Stadtverwaltung jetzt mit.

Im Frühjahr gab es in Ravensburg innerhalb kurzer Zeit heftige Schneefälle. Durch relativ hohe Temperaturen war der Schnee nass und schwer. Dadurch sei eine Vielzahl an Bäumen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Insgesamt seien 310 Bäume betroffen. Zehn Bäume wurden durch die Schneelast komplett entwurzelt oder sind umgestürzt, heißt es in der Mitteilung weiter. An mindestens zwölf weiteren Bäumen seien die Ausbrüche so massiv gewesen, dass diese gefällt werden mussten. An den restlichen 287 Bäumen seien umfangreiche Pflege-/Sicherungs- und Aufräumarbeiten notwendig.

Schon mehr als hundert Bäume abgearbeitet

Bisher habe der Betriebshof der Stadt Ravensburg etwa 124 Bäume abgearbeitet, 186 Bäume stünden noch aus. Die Ersatzpflanzungen für die umgestürzten oder gefällten Bäume würden im Frühjahr nach und nach durchgeführt.

In den vergangenen Wochen sei der wichtigste Teil der Bäume kontrolliert worden. Da sich die Schäden aber über das gesamte Stadtgebiet verteilen und insgesamt etwa 16 000 Bäume kontrolliert werden müssten, dauere die weiteren Kontrollen noch an.

Um die Kontrollen zu beschleunigen, sei die Stadt für Hinweise aus der Bevölkerung dankbar. Schäden an Bäumen könnten über den Schadensmelder auf der städtischen Homepage www.ravensburg.de unter der Kategorie „Sicherheit / Astbruch, umgestürzte Bäume“ gemeldet werden.