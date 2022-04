Frühjahrskonzert des Musikvereins Gornhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 9. April durfte der Musikverein Gornhofen nach der langen Zwangspause endlich sein Konzert nachholen.

Der Abend wurde durch das Vororchester „Musicolo“ eröffnet. Die Dirigentin Silke Moosmann kommt aus den eigenen Reihen des Musikvereins und hat mit ihren zwei Stücken „Majestic March“ und „Sun Calypso“ reichlich Applaus erhalten, sodass eine Zugabe natürlich nicht fehlen durfte!

Nach der Umbaupause eröffnete der Musikverein Gornhofen seinen Part mit dem Konzertmarsch „Transalpina“. Das Programm enthielt Stücke für jeden Geschmack, wie zum Beispiel „The Phantom of the Opera“, „Die Sonne geht auf“ oder „I Was Made for Lovin‘ You“. Durch das Programm führten Musikdirektor Ernst Netzer und Markus Mossmann.

Auch die Solostücke dürfen nicht unerwähnt bleiben. So gaben Silke Moosmann mit „Einsamer Hirte“ und Simon Rist mit „Carrickfergus“ ihr Bestes und durften sich über einen riesigen Applaus freuen. Nach dem letzten Stück spielte der Musikverein Gornhofen natürlich noch zwei Zugaben.

An dem Konzertabend wurden auch die Ehrungen durchgeführt. Hierbei wurden Bruno Harrer, Benedikt Rist und Jakob Locher für 10 Jahre, Natalie Kübler, Joachim Natter, Andreas Milz und Willi Ambs für 20 Jahre aktive Blasmusik geehrt. Ganz besonders Erwähnenswert ist die Ehrung von Hermann Hügle. Dieser wurde für 70 Jahre aktive Blasmusik im Musikverein Gornhofen geehrt!

Vielen Dank an Peter Zauner vom Blasmusikkreisverband Ravensburg für die Durchführung der Ehrungen. Auch ein riesiges Dankeschön an alle Helfer/innen für die Unterstützung an diesem Abend!