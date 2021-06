Fronten zum Regionalplan für die Region Bodensee-Oberschwaben verhärten sich

Die Polizei ist bei ihren Ermittlungen im Falle des Brandanschlags auf die Ulmer Synagoge Anfang Juni einen Schritt weiter gekommen.

Mit Bildern und einem Video suchen die Beamten jetzt nach dem Täter und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie berichtet, zündete ein bislang Unbekannter am Samstag, 5. Juni, eine brennbare Flüssigkeit an der Synagoge in Ulm an. Danach flüchtete er in Richtung Rathaus. An der Synagoge entstand ein Sachschaden, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.