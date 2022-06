Fronleichnam – „Happy Cadaver Fest“?

Ich war ganz entsetzt, als mir vor einigen Jahren ein junger Mensch zum Thema Fronleichnam sagte, das sei das „Happy Cadaver Fest“ – da werde doch eine Leiche gefeiert! Es geht aber nicht um eine Leiche, sondern um den mystischen Leib Christi, der durch alle Getauften gebildet wird.

Das Wort „Fronleichnam“ kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet „Herrenleib“. Jede und jeder Getaufte ist ein Glied an diesem „Herrenleib“. In der Prozession zeigt sich also Christus in der Welt außerhalb des Kirchenraumes.

Konfessionstrennender Charakter in der Reformation

Fronleichnam gehört zwar zu den Hochfesten der Katholischen Kirche, aber viele katholische Christinnen und Christen können damit so gut wie nichts mehr anfangen. Für Martin Luther ist dieses Fest das „allerschädlichste Jahresfest“. Ihm fehlt die biblische Grundlegung, und Prozessionen sind für ihn Gotteslästerung. In der Reformation hat Fronleichnam also einen konfessionstrennenden Charakter bekommen.

In meiner Kindheit im katholischen Allgäu war Fronleichnam ein Ereignis, das schon in den Tagen davor geprägt war vom Sammeln von Blumenblüten und -blättern. Am Festtag selbst wurde schon in aller Frühe ein Hausschmuck an den Fenstern angebracht und viele Blumen am Eingang zum Garten dekoriert, weil hier das „Allerheiligste“ vorbeigetragen wurde bei der Prozession. Es war quasi ein Wettbewerb in der Straße: Wer hat den schönsten Eingang gestaltet…

Heute ist so eine Prozession für mich kaum mehr vorstellbar

Die Prozession habe ich beeindruckend in Erinnerung. Der Pfarrer ist mit der Monstranz, in der eine konsekrierte Hostie gezeigt wurde, würdevoll unter dem „Himmel“ durch die Straßen geschritten. Ministranten mit Glocken und Weihrauch gingen dem Allerheiligsten voraus. Danach kamen die Gläubigen in bestimmten Gruppen, und alle waren ganz ruhig, sangen oder beteten den Rosenkranz. Die Kinder, die lieber toben wollten, wurden von Ordnern oder Eltern in ihre Schranken gewiesen. Andächtig sollte es sein! – Heute ist so eine Prozession für mich kaum mehr vorstellbar.

Ein Fest zur besonderen Verehrung des Altarsakraments

Ursprung des Festes ist übrigens eine Vision der Augustinernonne Juliana von Cornillion in Lüttich. Sie lebte im 13. Jahrhundert in Belgien. Sie sah in einem Wachtraum den Vollmond, dem jedoch zur vollen Rundung ein Stück fehlte. Sie deutete dies als Hinweis Jesu Christi, dass seiner Kirche ein Fest zur besonderen Verehrung des Altarsakraments von Brot und Wein fehlt. Papst Urban IV. folgte schließlich Julianas Vorschlag und führte das Fest im Jahr 1264 ein.

Eine schöne Tradition in Ravensburger Gemeinden

Fronleichnam im Jahr 2022 – in manchen Gemeinden in Ravensburg wird dieses Fest noch groß gefeiert mit Blasmusik, Prozession und geschmückten Altären. Es ist eine schöne Tradition, die davon lebt, dass die Menschen sie auch im Herzen mittragen. Mit anderen Texten und neuen Besinnungen an den Altären wird vielerorts versucht, die Tradition in unsere Zeit hinein zu übersetzen, denn nur so kann eine solche Tradition überleben! Und übrigens: alle Getauften, also auch alle aus den anderen Konfessionen, sind herzlich zum Mitfeiern eingeladen!

Reinhold Hübschle, Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ravensburg – West.