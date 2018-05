Fronhofen steht dicht vor dem Aufstieg

Am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga A I hat der SV Fronhofen einen wichtigen Sieg im Aufstiegskampf eingefahren. Der direkte Verfolger Bad Wurzach patzte dagegen gegen Wolfegg (1:2) und fiel auf Tabellenplatz drei zurück. Im Abstiegskampf gelangen der FG 2010 WRZ, der SGM Waldburg/Grünkraut und dem SK Weingarten wichtige Siege.

FV Molpertshaus – SV Fronhofen 0:3 (0:1) – Tore: 0:1, 0:3 Sebastian Jehle (36., 86.), 0:2 Lukas Heinz (53.). – Aus einer gut sortierten Defensive heraus übernahm der SVF von Beginn weg die Initiative. Es ging jedoch bis zur 36. Minute, ehe Fronhofen die Führung gelang. Auch nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild. Molpertshaus tat sich im Spiel nach vorne äußerst schwer. Nach knapp einer Stunde gelang Fronhofen mit dem 2:0 die Vorentscheidung. Der FVM bäumte sich zwar nochmals auf, kam aber selten vor das gegnerische Gehäuse. Vier Minuten vor dem Ende entschied Jehle die Partie dann endgültig für den SVF, der zwei Spieltage vor Schluss vier Punkte Vorsprung vor dem SV Vogt hat.

TSG Bad Wurzach – SV Wolfegg 1:2 (0:0) – Tore: 0:1 Thomas Heinzelmann (53., FE), 0:2 Lukas Häusele (79.), 1:2 Simon Wahl (81., FE). – Im ersten Spielabschnitt war der SVW die leicht überlegene Mannschaft, verpasste allerdings die Führung. Dies änderte sich nach 53 Minuten – Heinzelmann traf per Strafstoß. Die TSG brauchte etwas, um sich von diesem Schock zu erholen, kam dann aber zu guten Gelegenheiten. Den Treffer erzielte aber Wolfegg elf Minuten vor dem Ende. Postwendend erzielte die TSG zwar den Anschlusstreffer, der Ausgleich gelang aber nicht mehr. Für Bad Wurzach war es ein bitterer Sonntag, denn die TSG hat nun bereits fünf Punkte Rückstand auf Fronhofen und liegt jetzt zudem auch noch hinter Vogt.

FV Bad Waldsee – SV Vogt 2:3 (2:0) – Tore: 1:0, 2:0 Lars Stöckler (17., 43.), 2:1, 2:2 Jonathan Schröttle (64., 66.), 2:3 Simon Sonntag (81.). – Vogt nutzt Bad Wurzachs Patzer aus. Nach ausgeglichenem Beginn übernahm Waldsee das Kommando und kam bis zur Pause zur 2:0-Führung. Mit einem Doppelschlag von Schröttle nach einer Stunde kam Vogt zurück. Beide Teams spielten auf Sieg. Vogt zeigte sich in den letzten 20 Minuten als die abgezocktere Mannschaft und erzielte neun Minuten vor dem Ende den umjubelten Siegtreffer.

SV Bergatreute – SG Waldburg/Grünkraut 3:4 (2:1) – Tore: 1:0 Florian Giray (6.), 2:0 Daniel Eckel (8.), 2:1 Sven Langbein (21.), 2:2, 3:3 Florian Locher (46., 78./FE), 3:2 Bubacarr Tunkara (49.), 3:4 Stefan Padberg (80.). – Der SVB begann furios und führte bereits nach acht Minuten mit 2:0. Waldburg/Grünkraut verkürzte aber Mitte der ersten Halbzeit. Nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn gelang der Ausgleich. Doch Bergatreute schlug umgehend zurück – aus abseitsverdächtiger Position. Die SGM gab aber nicht auf und wurde belohnt: Zunächst traf Locher per Foulelfmeter zum 3:3, wenig später war Padberg zur Stelle und sorgte für den Sieg der Gäste.

SV Blitzenreute – SK Weingarten 1:2 (0:1) – Tore: Sheih Njie (39.), 1:1 Alexander Zimmermann (61.), 1:2 Umut Yertürk (64.). – In einer ausgeglichenen Partie ging der SK wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff in Führung. Blitzenreute erzielte nach einer Stunde den Ausgleich. Weingarten zeigte sich aber wenig geschockt und kam postwendend zur erneuten Führung, die dann durch eine clevere Defensivleistung verteidigt wurde.

SG Baienfurt – SV Reute 1:1 (1:1) – Tore: 1:0 Viktor Hartwig (7.), 1:1 Johannes Freßle (33.). – Bes. Vork.: Rote Karte für Viktor Hartwig (SGB, 37.). Die SGB kam gut in die Partie und führte früh. Mitte der ersten Hälfte kam Reute aber mehr und mehr auf und glich aus. Noch vor der Pause schwächte sich die SGB durch den Platzverweis für Viktor Hartwig. Im zweiten Spielabschnitt wusste Reute die numerische Überlegenheit allerdings zu selten zu nutzen, so blieb es in einer hektischen Begegnung beim Remis.

FG 2010 WRZ– TSV Berg II 1:0 (1:0) – Tor: Nilas Stockmeyer (11.). – Bereits nach elf Minuten nutzte Stockmeyer einen kapitalen Fehler in der Hintermannschaft des TSV eiskalt aus und traf zur Führung. In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Die FG verteidigte über die gesamte Spielzeit geschickt und ließ nur wenig zu. Berg fand bis kaum gefährliche Mittel in der Offensive.