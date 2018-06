Fronhofen sichert sich die Meisterschaft

Der SV Fronhofen spielt in der kommenden Saison in der Fußball-Bezirksliga. Am vorletzten Spieltag der Kreisliga A I sicherte sich der SVF die Meisterschaft durch einen 2:0-Sieg beim SV Bergatreute. Der SV Vogt hielt im direkten Duell die TSG Bad Wurzach auf Distanz und zieht in die Aufstiegsrelegation ein. Der FV Molpertshaus ist abgestiegen.

SV Bergatreute – SV Fronhofen 0:2 (0:1) – Tore: 0:1 Simon Metzler (44.), 0:2 Lukas Heinz (52.) – Fast 600 Zuschauer kamen am Sonntag nach Bergatreute. Sie sahen, wie sich der SV Fronhofen vorzeitig zum Meister krönte. Zwar hatte Bergatreute in der vierten Minute die dicke Chance zur Führung. Doch der SVB vergab – und dann kamen die Fronhofener immer besser in die Partie. Kurz vor der Pause fiel das 1:0 durch Simon Metzler. Dieses Tor hatte sich angedeutet, da Fronhofen vor der stattlichen Kulisse von fast 600 Zuschauern immer stärker wurde. Als SVB-Torwart Jonathan Dorner den Ball in der 52. Minute nach einem Eckball nicht festhielt und Lukas Heinz das 2:0 erzielte, war Fronhofen schon fast am Ziel. Die starke Verteidigung des neuen Meisters ließ auch nichts mehr zu. Dann durfte gejubelt werden.

„Was wir erreicht haben, ist phänomenal“, sagte Fronhofens Trainer Gerhard Schmitz, während hinter ihm seine Spieler mit den Fans ausgiebig feierten. „Auch dieses Mal haben wir wieder diszipliniert gespielt und auf unsere Chancen gewartet.“ Am Abend ging die Feier im Fronhofener Sportheim weiter, nach dem Heimspiel am kommenden Samstag gegen den SV Wolfegg steigt dann die ganz große Party. „Es gibt keinen würdigeren Meister als uns“, meinte Schmitz. Das stimmt. Sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde war Fronhofen die beste, weil konstanteste Mannschaft. Zu Hause wurde mit elf Siegen und einem Unentschieden der Grundstein zum Aufstieg gelegt. „Vor 19 Jahren bin ich schon mal mit Fronhofen in die Bezirksliga aufgestiegen“, blickte Schmitz zurück. „Meister zu werden ist immer ein traumhaftes Gefühl.“

SV Vogt – TSG Bad Wurzach 4:1 (1:0) – 1:0 Gazment Cimili (4.), 2:0 Robin Völkel (66.), 2:1 Awali Atcha (68.), 3:1 Raphael Buemann (87.), 4:1 Marco Pöckl (90.+2) – Nach einer starken Rückrunde kann Vogt noch hoffen, über die Relegation in die Bezirksliga aufzusteigen. Bad Wurzach dagegen, lange ein Anwärter auf die Meisterschaft, steht komplett mit leeren Händen da. „Wir sind natürlich unendlich enttäuscht“, sagte Trainer Roman Hofgärtner. „Wir wissen, dass wir keine gute Rückrunde gespielt haben. Wenn du die ganze Saison auf Platz eins oder zwei warst, und dann nur Dritter wirst, ist es schon extrem bitter.“ Nach der Hinrunde war Bad Wurzach noch Zweiter, doch in der Rückrunde gelangen nur noch fünf Siege.

Nach der 2:0-Führung der Vogter kam Bad Wurzach direkt zum Anschlusstreffer. „Wir haben dann alles nach vorne geschmissen, weil wir unbedingt Punkte gebraucht haben“, meinte Hofgärtner. Doch seine Mannschaft wurde zweimal ausgekontert und musste dann mit ansehen, wie sich die Vogter über Platz zwei freuen durften. Der SVV – zweitbeste Rückrundenmannschaft hinter dem Meister – steht damit doch noch in der Relegation und kann da den Fronhofenern in die Bezirksliga folgen.

Sollten zwei Mannschaften direkt absteigen, wären dies der SV Blitzenreute und der FV Molpertshaus. Molpertshaus verlor am Sonntag mit 1:5 in Wolfegg und hat drei Punkte Rückstand auf Bad Waldsee (0:4 in Berg) sowie ein um elf Tore schlechteres Torverhältnis. Bad Waldsee bleibt nur noch die Hoffnung, dass nicht mehr als zwei Mannschaften direkt absteigen.

SV Reute – FG 2010 WRZ 3:0 (1:0) – Tore: 1:0, 2:0 Max Schmidberger (30., FE, 55.), 3:0 Johannes Thoma (80.) – Bes. Vork.: Heiko Leippert (SVR) hält Foulelfmeter von Stefan Wieland (35.)

SV Wolfegg – FV Molpertshaus 5:1 (2:0) – Tore: 1:0 Martin Adler (34.), 2:0 Raphael Vetter (43.), 2:1 Dennis Hafner (56.), 3:1 Adler (58.), 4:1, 5:1 Lukas Rauch (77., 79.) – Bes. Vork.: Rote Karte für Simon Frick (SVW, 21., Notbremse), Wolfegg verschießt Foulelfmeter (43.)

TSV Berg II – FV Bad Waldsee 4:0 (4:0) – Tore: 1:0, 2:0 Simon Lochmaier (3., 8.), 3:0 Thomas Lauinger (38.), 4:0 Alexander Wackler (40.)

SK Weingarten – SG Baienfurt 1:1 (0:1) – Tore: 0:1 Robin Kny (45.+1), 1:1 Sheih Njie (90.+1) – bes. Vork.: Rote Karte für SK Weingarten (81.)

SGM Waldburg/Grünkraut – SV Blitzenreute 2:0 (1:0) – Tore: 1:0 Florian Locher (40.), 2:0 Patrick Kibele (89.)