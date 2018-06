Fronhofen kann die Meisterschaft klarmachen

Durch die Ergebnisse vom vergangenen Spieltag kann der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A I, der SV Fronhofen, am Sonntag um 15 Uhr die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga klarmachen. Dafür muss am 25. und vorletzten Spieltag ein Sieg beim SV Bergatreute her. Dann wäre für Fronhofen alles klar. Hilfreich könnte aber auch ein passendes Ergebnis im Verfolgerduell zwischen dem SV Vogt und der TSG Bad Wurzach sein. Spannung herrscht auch im Tabellenkeller.

SV Bergatreute – SV Fronhofen (Hinspiel 0:3): Einfache Ausgangslage für den SV Fronhofen. Gewinnt der SVF seine Partie beim in den vergangenen Wochen schwächelnden SV Bergatreute (seit fünf Spielen ohne Sieg), dann ist die Meisterschaft in trockenen Tüchern. Gelingt der Sieg allerdings nicht und Vogt gewinnt gegen Bad Wurzach, dann droht ein Showdown am letzten Spieltag. „Wir wollen unbedingt in Bergatreute alles klarmachen. Wir sind gut drauf, und da der Aufstieg nicht zwingend unser Saisonziel war, wollen wir uns nun für die geleistete Arbeit und den Aufwand belohnen. Bergatreute ist aber ein schwerer Gegner“, sagt Fronhofens Trainer Gerhard Schmitz. „Sie waren von den Spielen in diesem Jahr die stärkste Mannschaft, die wir schlagen mussten. Das Ergebnis täuscht hier und war für uns zu diesem Zeitpunkt natürlich richtungsweisend. Dass Bergatreute von einem Fronhofener (Reinhold Bloching, Anmerkung der Red.) trainiert wird, bringt natürlich zusätzlich Brisanz ins Spiel. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen, dennoch müssen wir unsere absolute Topleistung abrufen.“.

SV Vogt – TSG Bad Wurzach (1:2): Spannung pur in Vogt. Im direkten Aufeinandertreffen des Zweit- gegen den Drittplatzierten hat der SV Vogt die etwas bessere Ausgangslage. „Wir spielen daheim und haben einen Punkt mehr auf dem Konto. Den Relegationsplatz wollen wir auf jeden Fall holen, die Meisterschaft ist meiner Meinung nach zugunsten des SV Fronhofen entschieden“, meint Vogts Trainer Werner Tangl. „Bad Wurzach hat eine starke Mannschaft. Im Endeffekt stehen die Chancen in diesem Spiel 50:50. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir es schaffen.“ Ähnlich schätzt TSG-Trainer Roman Hofgärtner die Lage ein: „Platz eins haben wir vergangene Woche verspielt, um diesen müssen wir uns nicht mehr kümmern. Für Platz zwei sehe ich aber gute Chancen, schließlich haben wir es noch in der eigenen Hand. Wir müssen in Vogt natürlich gewinnen, aber da wir eh keine Mannschaft sind, die auf Unentschieden spielen kann, sehe ich die Ausgangslage als gar nicht mal so schlecht an.“ Die Relegation will Bad Wurzach unbedingt erreichen. „Wer so lange auf Platz eins oder zwei stand wie wir, der will am Ende natürlich auch mindestens Relegation spielen. Wenngleich wir den dritten Platz zu Saisonbeginn sicher unterschrieben hätten.“

SV Reute – FG 2010 WRZ (0:4): Abstiegskampf in Reute. Reute liegt aktuell auf dem elften Platz, der eventuell die Abstiegsrelegation bedeutet. Genaueres hängt noch vom Ausgang der anderen Ligen ab. Drei Punkte vor dem SVR liegt die FG 2010, die auf Platz acht steht. Mit einem Heimsieg würde Reute an der FG vorbeiziehen und hätte beste Karten auf den sicheren Klassenerhalt.

SV Wolfegg – FV Molpertshaus (3:1): Derby ohne echte Spannung. Für Wolfegg ist die Saison bereits gelaufen. Für den FVM geht es nur noch darum, mit sechs Punkten doch noch irgendwie am FV Bad Waldsee vorbeizuziehen und dann darauf zu hoffen, dass dieser Platz für die Abstiegsrelegation reicht.

SG Waldburg/Grünkraut – SV Blitzenreute (1:2): Die SG Waldburg/Grünkraut geht als klarer Favorit ins Spiel und kann mit einem Heimsieg den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

TSV Berg II – FV Bad Waldsee (3:0): Für Bad Waldsee sieht es düster aus. Vier Punkte liegt der FV hinter dem SV Reute und dem voraussichtlichen Relegationsplatz. Bad Waldsee braucht also zwei Siege aus den letzten beiden Spielen, um Konkurrenten überholen zu können. Ansonsten bleibt nur die Hoffnung auf weniger Absteiger.

SK Weingarten – SG Baienfurt (0:2): Derby mit Chance zum Klassenerhalt für den SK Weingarten. Während sich die SG Baienfurt in der Vorwoche von allen Aufstiegshoffnungen verabschieden musste, bietet sich dem SK Weingarten in diesem Spiel eine große Chance, den Klassenerhalt mehr oder weniger perfekt zu machen.