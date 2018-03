Fronhofen hat vor dem Finale Respekt

Mit vorsichtigem Optimismus blickt Fußball-Bezirksligist SV Fronhofen seinem entscheidenden Relegationsspiel entgegen. Am Sonntag, 22. Juni, geht es ab 15 Uhr für die Mannschaft von SVF-Coach Peter Rebholz um den Klassenerhalt. Gegner ist dann der SV Maierhöfen-Grünenbach, der sich am Mittwochabend mit 3:0 gegen den TSV Meckenbeuren durchsetzte. Gespielt wird auf dem Vereinsgelände des SV Wolfegg.

Der Ligazugehörigkeit nach dürfte Fronhofen gegen den Kreisligisten favorisiert sein, doch im SV-Lager herrscht nur bedingt so etwas wie vollstes Selbstvertrauen. Denn im Saisonendspurt schwächelten die Kicker des SVF etwas und rutschten dadurch auf den Platz ab, der sie nun in der eigentlich fußballfreien Zeit in die unfreiwillige Verlängerung zwingt. Ganz anders der Gegner, der sich dank einer starken Offensivleistung auf den Aufstiegsrelegationsplatz schoss. „Auf die Stürmer müssen wir achten“, sagt daher auch SVF-Trainer Peter Rebholz, der sich das Spiel zwischen Meckenbeuren und Maierhöfen-Grünenbach angeschaut hat. „Das war schon eine richtig gute Leistung.“

Schwächen in der Defensive

„Maierhöfen-Grünenbach hat eine starke Saison gespielt, holte gerade dann viele Punkte, als es darauf ankam“, sagt auch Jürgen Möhrle, Fronhofens Vorsitzender. „Bei uns war in den letzten Spielen etwas die Luft raus. Vor allem im Abschluss haben wir so unsere Probleme gehabt.“ Das müsse im alles entscheidenden Spiel, zu dem Möhrle viele Zuschauer erwartet, (wieder) besser werden. Auch in der Defensive müsse sich seine Mannschaft gewaltig steigern.

Trainer Rebholz, der die Chancen auf eine erfolgreiche Relegation auf 50:50 beziffert, hält die Aufgabe für sein Team für nicht leicht zu lösen. „Ich kannte beide Mannschaften bisher nicht, aber Maierhöfen hat das Spiel in der ersten Halbzeit klar dominiert“, sagt Rebholz über den Finalgegner. „Wir werden am Freitagabend im Training noch einmal an unserem Abschluss arbeiten. “ Ob es dann am Sonntag reichen wird, bleibt abzuwarten.

Doch: Egal, wie es am Sonntag ausgehen wird, Peter Rebholz bleibt dem Klub als Übungsleiter erhalten. Und auch die Mannschaft an sich wird ihr Gesicht nicht großartig verändern. „Da wir fast nur Spieler aus der eigenen Jugend mit dabeihaben, werden wir bis auf den einen oder anderen Neuzugang und die bereits feststehenden Abgänge zusammenbleiben“, betont Möhrle.

Sollte der SV Fronhofen das Relegationsfinale gewinnen, wäre der SVF die 14. Mannschaft in der neuen Saison in der Fußball-Bezirksliga. Maierhöfen-Grünenbach würde in der Kreisliga A, Staffel III, bleiben. Schwieriger für die Planer des Fußball-Bezirks Bodensee würde es werden, sollte Fronhofen das entscheidende Spiel verlieren. Denn dann würde der SVF in die Kreisliga A, Staffel I, absteigen. Da dort der TSV Berg II in der Aufstiegsrelegation gescheitert ist, gäbe es dann 15 Mannschaften. Laut Staffelleiter Andreas Schele wäre es möglich, mit 15 Teams zu spielen. Dann hätte jeden Spieltag ein Verein spielfrei. „Es besteht aber schlussendlich für den Bezirksvorstand immer noch die Möglichkeit einer Anpassung der Staffelstärken“, sagt Schele. „Das war auch in den vergangenen Spielzeiten immer wieder der Fall.“

Doch bevor es zu diesen Rechenspielen und Überlegungen kommt, wird am Sonntag zunächst Fußball gespielt. Mindestens 90 Minuten, vielleicht 120 Minuten, vielleicht geht die Partie aber sogar ins Elfmeterschießen.