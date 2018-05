Fronhofen blickt nach oben

In der Fußball-Kreisliga A I steht am Sonntag der 23. Spieltag auf dem Programm. Das Spitzentrio Fronhofen, Bad Wurzach und Vogt steht vor lösbaren Aufgaben. Im Abstiegskampf geht es für den FV Molpertshaus darum, nicht endgültig den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen zu verlieren.

Sechs Punkte aus den vergangenen vier Spielen – so lautet die magere Bilanz des SV Fronhofen. Dennoch steht der SVF weiter an der Tabellenspitze. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf Platz zwei. Daher muss gegen den abstiegsbedrohten FV Molpertshaus ein Sieg her. Der FVM zeigte sich nach dem Trainerwechsel vor einigen Wochen stark verbessert und schaffte den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. In den vergangenen beiden Spielen wurde jedoch trotz guter Leistung nur ein Punkt eingefahren. Der Drittletzte, der FV Bad Waldsee, steht drei Punkte vor Molpertshaus – ein Dreier ist also auch für den FVM eigentlich Pflicht.

In Bad Waldsee gastiert im SV Vogt der Tabellendritte. Auch für diese beiden Mannschaften steht viel auf dem Spiel. Nach der müden Nullnummer gegen die FG 2010 WRZ hat der SVV den Relegationsplatz an die TSG Bad Wurzach abgeben müssen und will diesen wieder zurückerobern. Bad Waldsee wird die drei Punkte aber nicht freiwillig abgeben – zu brenzlig ist die Situation des FVW. Mit einem Dreier könnte Bad Waldsee bei günstigem Verlauf der anderen Spiele zwei Plätze gutmachen.

Der Tabellenzweite TSG Bad Wurzach hat im SV Wolfegg dem Papier nach den stärksten Gegner des Spitzentrios zu Gast. Auch wenn die Leistung der TSG in den vergangenen Wochen manche Wünsche offenließ – die Punkteausbeute war gut. Mit einem Sieg könnte die Tabellenspitze winken. Völlig frei aufspielen kann Wolfegg. Nach ganz vorne ist der Zug abgefahren, der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist ebenfalls ausreichend.

Die Chance auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf hat am Sonntag der SK Weingarten, der den SV Blitzenreute zu Gast hat. Der SVB ist bereits abgestiegen und zeigte in den vergangenen Wochen teils desaströse Leistungen. Der SK hingegen ist seit vier Spielen ungeschlagen und wird mit entsprechendem Selbstvertrauen in die Partie gehen. Auch wenn in diesem Spiel die zwei schwächsten Offensiven der Liga aufeinandertreffen, wäre ein torloses Remis doch eine Überraschung.

Auch im Spiel SG Baienfurt gegen SV Reute geht es für beide Mannschaften noch um sehr viel. Die SGB kämpft um die letzte Chance auf den Relegationsplatz zwei – allerdings müsste bei sechs Punkten Rückstand schon alles zusammenpassen in den letzten drei Spielen. Der SV Reute braucht im Kampf um den Klassenerhalt dringend Punkte. Bei einer Niederlage könnte der SVR zwei Plätze nach hinten rutschen. In derselben Ausgangssituation befindet sich die SGM Waldburg/Grünkraut. Gegen den bereits gesicherten SV Bergatreute sollte ein Sieg machbar sein. Im Duell der Tabellennachbarn zwischen der FG 2010 WRZ und dem TSV Berg II könnte sich die FG entscheidend von der Abstiegszone entfernen und zum TSV aufschließen.