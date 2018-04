Fronhofen übernimmt die Tabellenspitze

Am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga A I hat der SV Fronhofen dank eines 2:0-Sieges gegen Reute die Tabellenführung übernommen. Er profitierte dabei vom Ausrutscher der TSG Bad Wurzach (1:1 gegen Baienfurt). Späte Siege feierten der TSV Berg II (3:2 gegen SK Weingarten) und der FV Molpertshaus (4:3 gegen Blitzenreute).

SV Wolfegg – SV Bergatreute 2:4 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Martin Adler (6., 8.), 2:1, 2:3, 2:4 Niko Kölbel (33., 52., 74./ FE), 2:2 Simon Kloos (50.). - Der SVW startete hellwach in die Begegnung und führte bereits nach acht Minuten mit 2:0. Bergatreute kam im Verlauf der ersten Halbzeit besser in die Partie und konnte vor der Pause verkürzen. Nach dem Seitenwechsel war Bergatreute die bessere Mannschaft und drehte binnen sieben Minuten nach Wiederanpfiff die Begegnung zu seinen Gunsten. Wolfegg versuchte nun, noch einmal zurückzukommen, im Spiel nach vorne fehlte aber die Durchschlagskraft.

SV Vogt – SGM Waldburg/ Grünkraut 1:0 (0:0). Tor: Heiko Rilling (68.). –Im ersten Durchgang bot sich den Zuschauern ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe. Nach 68 Minuten ging Vogt in Führung. Die SGM spielte nun offensiver, aber Vogt verteidigte geschickt und brachte so den knappen Vorsprung über die Zeit.

TSV Berg II – SK Weingarten 3:2 (0:1). Tore: 0:1 Burak Soyudogru (17.), 0:2 Umut Yertürk (47.), 1:2 Thomas Lauinger (62.), 2:2 Taner Ata (68.), 3:2 Alexander Wackler (90.) – besonderes Vorkommnis: gelb-rote Karte SK Weingarten (78.). – Der SK kam besser in die Partie und ging in Führung, welche kurz nach der Pause sogar ausgebaut wurde. Berg steckte aber nicht auf und kam Mitte der zweiten Hälfte zum Ausgleich. In der letzten Minute gelang dann sogar noch der umjubelte Berger Siegtreffer.

SV Fronhofen – SV Reute 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Peter Kemmer (44., FE), 2:0 Daniel Hörner (90.). - Der SVF startete mit viel Schwung in die Partie, ließ aber in der ersten Viertelstunde zwei gute Gelegenheit zur Führung liegen. Im weiteren Verlauf fand Reute besser ins Spiel und hatte die ersten Torgelegenheiten. Nur eine Minute vor dem Pausenpfiff entschied der Unparteiische auf Strafstoß für Fronhofen, Kemmer verwandelte zur Führung. In der 88. Minute zappelte der Ball im Netz des SVF, doch der Schiedsrichter hatte zuvor abgepfiffen. So blieb es bei der knappen SVF-Führung, die Hörner erst mit dem Schlusspfiff zum 2:0-Endstand ausbaute.

FV Bad Waldsee – FG 2010 WRZ 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Lars Stöckler (45.), 2:0, 3:0 Timo Sauter (50., 69.), 4:0 Johannes Geilinger (75.). - Nach verhaltenem Beginn nahm der FVW das Heft des Handels immer mehr in die Hand. Es ging jedoch bis zur 45. Minute, ehe Stöckler zur verdienten Führung traf. Auch nach der Pause war Bad Waldsee das bessere Team. Dank zweier Sauter-Tore war das Spiel bereits 20 Minuten vor dem Ende entschieden. Der FVW traf sogar noch zum 4:0, wodurch das Ergebnis dann aber etwas zu hoch ausfiel.

TSG Bad Wurzach – SG Baienfurt 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Bernd Reich (19.), 1:1 Florian Metzler (81.) – besonderes Vorkommnis: rote Karte gegen Baienfurt (83.). In einem Spiel vieler vergebener Torchancen kam die TSG letztlich nicht über ein Remis hinaus und muss somit die Tabellenführung abgeben.

FV Molpertshaus – SV Blitzenreute 4:3 (3:1). Tore: 1:0 Raphael Detzel (25.), 1:1, 3:2, 3:3 Marcel Traub (26., 83., 86.), 2:1 Pablo Fink (31.), 3:1 Jonas Ruff (43.), 4:3 Berno Maucher (90.). – besonderes Vorkommnis: rote Karte für Blitzenreutes Alexander Zimmermann (78.). - Der FVM ging Mitte der ersten Hälfte in Führung, musste aber postwendend den Ausgleich hinnehmen. Molperthshaus zeigte sich wenig geschockt und traf noch vor dem Seitenwechsel zweimal zur verdienten 3:1-Pausenführung. Nachdem sich der SVB mit einer roten Karte auch noch selbst schwächte, sah bereits alles nach einem FVM-Sieg aus. Doch Traub traf für Blitzenreute binnen drei Minuten zweimal und glich die Partie damit aus. Mit der letzten Aktion des Spiels schlug Molpertshaus aber in Form des 4:3 noch einmal zurück.