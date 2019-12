„Frohe Feste“ wird im Dezember zum letzten Mal gespielt

In der Adventszeit vom 5. bis 27. Dezember zeigt das Theater Ravensburg zum letzten Mal seine Erfolgsproduktion „Frohe Feste“ von Alan Ayckbourn. Darin feiern drei Paare aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten an drei aufeinanderfolgenden Jahren zusammen Weihnachten. Aber: Die Zuschauer sehen nie das Fest, denn die drei Akte spielen in der Küche der jeweiligen Gastgeber. Wo – so der Autor – „die wirklich interessanten Dinge passieren, die Dinge, die sich die Leute unter vier Augen sagen wollen“. Und natürlich jede Menge Katastrophen .Denn die aufgesetzte Fröhlichkeit beim Fest der Liebe sei nur Mittel zum Zweck, heißt es in der Vorschau: Jeder der drei Männer verfolgt seine Karriereziele, während die Frauen auf sehr unterschiedliche Weise unter dem Erfolg oder Misserfolg ihrer Gatten leiden.Aufführungen sind noch am 6., 7., 19.,26. und 27. Dezember jeweils um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 8. Dezember, als Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr. In der Inszenierung von Karsten Engelhardt spielen Anke Sonnentag, Jutta Klawuhn, Ana Schlaegel, Alexander Kruuse Mettin, Alex Niess und Marco Ricciardo. Karten gibt es beim Theater Ravensburg, Telefon 0751 / 23364 (Donnerstag bis Samstag, 17 bis 20 Uhr) und im Internet unter www.theater-ravensburg.de Foto: Theater