Friseure im Kreis Ravensburg schlagen Alarm: Testpflicht lässt die Umsätze einbrechen

Für Verwirrung sorgen die Formulierungen in der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg: Dürfen geschulte Friseure Corona-Schnelltests an ihren Kunden durchführen – oder nicht? Eher nein, meint Franz Moosherr, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Ravensburg. Heißt es doch im entsprechenden Passus, eine „offizielle Stelle“ müsse den entsprechenden Schnelltest durchführen. Wobei Moosmann diese Regelung „nicht nachvollziehbar“ findet, schließlich „bringt jeder Geschulte das auch hin“. Der Geschäftsführer des baden-württembergischen Friseur-Fachverbandes habe die Landesregierung in diesem Punkt um Klarstellung gebeten – bislang aber keine Antwort darauf bekommen. „Das ärgert mich maßlos“, sagt Moosmann dazu. „Die lassen unsere Betriebe im Regen beziehungsweise der Rechtsunsicherheit stehen.“